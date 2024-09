Introduzione

Non solo città d'arte, edifici antichi, musei storici e siti Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ma anche castelli misteriosi, architetture contemporanee, riserve naturalistiche e aree tra le più ricche di biodiversità di tutta Europa. Non solo, dunque, la vivace capitale Varsavia, l’affascinante Cracovia o la colorata Breslavia. Ma anche le regioni della Bassa Slesia, della Pomerania e della Casciubia. La Polonia è un Paese che stupisce e ammalia e che, stando ai dati diffusi dalla Banca d'Italia (relativi al primo trimestre 2024 e diffusi dall'Ente Nazionale Polacco per il Turismo), è sempre più scelto dagli italiani per una vacanza con quasi 120mila presenze e oltre un milione di pernottamenti. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dei suoi luoghi più insoliti per un viaggio alla ricerca di esperienze uniche e, soprattutto, alternative ai percorsi più "classici"