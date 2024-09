La città di Vienna organizza numerose iniziative per avvicinare grandi e piccoli alla cultura, come la Lange Nacht Der Museen (letteralmente, la “Lunga notte dei Musei”), che il 5 ottobre vedrà musei e gallerie aperti fino a mezzanotte e visitabili con un unico biglietto. O ancora, per gli appassionati di fotografia, il Rotlicht Festival for Analog Photography riunirà per dieci giorni, dal 15 al 24 novembre, la scena locale e internazionale della fotografia analogica presso l’Atelierhaus dell’Accademia delle Belle Arti. Tra settembre e ottobre la città ospita anche la 16a edizione del più grande festival di gallerie d’arte in Austria, Curated by, una rassegna di 24 gallerie viennesi emergenti e affermate, che richiama curatori da tutto il mondo. E infine, come da tradizione, la stagione si chiuderà in grande stile con la Vienna Art Week (8-15 novembre), con eventi gratuiti nei principali musei e gallerie attorno al tema “Facing time”, ovvero il concetto del tempo visto da diverse prospettive.