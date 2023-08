Rimini, 15 esperienze da vivere a Ferragosto in Riviera Romagnola

7/30 ©True Emotions Studio per Adrias Online

FARE SUP ALL’ALBA PER VEDERE SORGERE IL SOLE SUL MARE - In acqua alle 5.15 del mattino per vedere sorgere il sole dal mare a bordo di un sup? E' possibile al Bagno 8 Luciano di Rimini. Oppure passeggiare per 16 chilometri costeggiando sempre la spiaggia? Il Parco del mare è il nuovo Lungomare di Rimini tra piste ciclabili e pedonali e spazi per l'attività sportiva

