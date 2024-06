Introduzione

Anche se si vive in un condominio già assicurato è possibile stipulare una polizza per il proprio appartamento, che può tornare utile nel caso in cui ci siano dei danni causati da guasti all’interno della propria abitazione. Se vengono registrati problemi nelle aree comuni dell’edificio scatta invece l'assicurazione Globale fabbricati, che prevede una specifica “ricerca guasti”, con eventuale franchigia a carico di tutti i condòmini.

Prima di scegliere la polizza migliore, però, è importante sottolineare la distinzione tra primo rischio assoluto e valore intero, formule spesso usate dalle assicurazioni: nel primo caso il valore del danno viene ripagato nel limite massimo della somma assicurata mentre nel secondo caso, ai sensi dell’articolo 1907 del Codice civile, “se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto”.