Borse, come sarà il 2025 sui mercati internazionali?

Introduzione

Come sarà il 2025 delle Borse internazionali? I segnali restano discordanti: se il 2024 è stato uno degli anni migliori di Wall Street, gli ultimi giorni si sono chiusi in deciso calo come non accadeva da tempo, secondo quanto segnala Il Sole 24 Ore.

Le previsioni per quest'anno però sembrano positive: l'indice S&P 500 di Wall Street ha chiuso il 2024 a 5.881 punti ma per fine 2025 Bank of America vede l’indice a 6.666 punti, mentre Deutsche Bank, JP Morgan e Morgan Stanley a 6.500. Ben meno ottimistiche invece le stime sulle Borse europee. Ecco quali sono le incognite che potrebbero incidere nel corso dei prossimi 12 mesi.