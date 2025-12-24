Concorsi, il bando Ripam Unico per assistenti diplomatici: cosa sapere

La Commissione Ripam ha indetto un concorso per il nuovo anno dedicato agli assistenti diplomatici. Il bando Ripam Unico 2026 mette a disposizione 3.997 posti presso Ministeri, agenzie ed enti pubblici su tutto il territorio nazionale. Organizzato su base territoriale, il concorso prevede l' assunzione a tempo indeterminato di assistenti amministrativi (2.913 posti), assistenti economici (498), assistenti informatici (583) e assistenti tecnici (3). C'è tempo fino alle 18 del 27 gennaio 2026 per presentare la propria candidatura e partecipare al bando.

I posti disponibili

I posti disponibili nel concorso Ripam Unico 2026 sono in totale 3.997. La maggior parte delle posizioni ricercate riguardano il profilo dell'assistente amministrativo (2.913 posti) presso il Ministero dell'Interno (1.015 posti), Inps (949), Ispettorato Nazionale del Lavoro (343), Agenzia delle Entrate (300), Ministero dell’Economia e delle Finanze (119), Ministero dell’Istruzione e del Merito (125), Ministero della Giustizia (42), Ministero del Turismo (9), Ministero dell’Università e della Ricerca (9) e Agenzia per l’Italia Digitale (2).

Per quanto riguarda gli assistenti economici, i posti disponibili sono 305 al Ministero dell'Interno, 124 al Ministero dell'Economia, 61 al Ministero della Giustizia e 8 al Ministero del Turismo.

Segue la categoria degli assistenti informatici. Ne sono richiesti 227 al Ministero dell’Interno, 150 al Ministero della Cultura, 132 all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, 57 al Ministero dell’Economia, 15 al Ministero della Giustizia e 2 all'Agenzia per l’Italia Digitale.

Infine, sono richiesti 3 assistenti tecnici al Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, distribuiti tra Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana.

I requisiti

Per partecipare al bando è necessario essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, avere almeno 18 anni di età, godere dei diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, non essere destituiti o licenziati da una Pubblica Amministrazione, non avere riportato condanne che impediscano l'assunzione nella PA e avere l'idoneità fisica per lo specifico impiego.

La prova d'esame

La prova del concorso Ripam Unico 2026 consiste in una prova scritta con 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. La prova è suddivisa in 25 domande comuni e specifiche per ogni profilo, 7 quesiti di logica e ragionamento critico-verbale e 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali. Per ogni risposta esatta verranno assegnati +0,75 punti e per ogni risposta errata -0,25 punti. Per superare l'esame è necessario ottenere un punteggio minimo di 21 su 30.