Irpef, il 43% degli italiani risulta senza redditi

Sul Ministero dell’Economia e delle Finanze, come sempre in tempo di Leggi di Bilancio, cresce il pressing dei ministri e della politica in generale. Il titolare della Salute, Orazio Schillaci, fa sapere di essere già al lavoro con il collega dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, per aumentare le risorse per la sanità. Si sta lavorando "per trovare altri fondi oltre ai 4 miliardi che sono stati già bollinati lo scorso anno dal Mef. Puntiamo ad una cifra tra i 2 ed i 3 miliardi in più", annuncia, indicando la necessità di "pagare meglio gli operatori sanitari e fare entrare nel Servizio sanitario nazionale nuove persone".