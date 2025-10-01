Fisco, le scadenze di ottobre 2025: calendario completo

Introduzione
Dichiarazioni, comunicazioni e versamenti al Fisco costellano il calendario di questo mese, coinvolgendo contribuenti, imprese, professionisti e sostituti d’imposta. Ecco quali date cerchiare sul calendario, dall'1 al 31 ottobre
Quello che devi sapere
Lo scadenziario fiscale dell'Agenzia delle Entrate
Va prima di tutto ricordato che, ad aiutare i contribuenti a ricordare le scadenze fiscali, c'è anche lo strumento dello scadenziario dell'Agenzia delle Entrate, disponibile a questo link. Qui sono raccolte tutte le date - sia per adempimento, che per contribuente - entro cui fare versamenti e/o comunicazioni, con indicati anche gli specifici requisiti necessari, caso per caso.
Per approfondire:
Bankitalia, cala evasione fiscale: -25 miliardi dal 2017 al 2021. I dati
1 ottobre
Si inizia subito con l'inizio del mese, e cioè con l’1 ottobre, per gli adempimenti specifici per le casse previdenziali private. È il caso, ad esempio, della comunicazione reddituale e saldo contributivo Enpap (psicologi) e di altri enti previdenziali autonomi.
10 ottobre
Entro il 10 ottobre i contribuenti che hanno presentato il Modello 730 possono comunicare al sostituto d’imposta la volontà di ridurre o annullare l’acconto Irpef.
Il taglio dell’importo da versare interessa il secondo acconto Irpef e l’imposta sostitutiva legata alla cedolare secca. Quella di ridurre o annullare è una possibilità che viene data ai contribuenti, che, però, si devono assumere una responsabilità importante: se viene versato un importo inferiore a quanto realmente dovuto, c'è infatti il rischio di essere sanzionati.
15 ottobre
Per i titolari di partita Iva, il 15 ottobre è l’ultimo giorno per adempiere all’obbligo di emettere e registrare le fatture differite relative a beni consegnati o servizi resi a settembre. Ed è l’ultimo giorno utile per annullare il Modello Redditi Persone Fisiche 2025 già inviato, ma senza Modello F24 collegato.
Sempre entro il 15 ottobre le associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato, devono provvedere alla registrazione dell’ammontare dei corrispettivi.
16 ottobre
Entro il 16 ottobre, invece, è necessario versare l’Iva mensile relativa a settembre 2025, versare le ritenute d’acconto su stipendi, compensi, provvigioni e altri redditi e pagare i contributi previdenziali e assistenziali Inps per i lavoratori dipendenti.
20 ottobre
In questa data, le imprese elettriche devono inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.
27 ottobre
A fine mese, il 27 ottobre, arriva il giorno limite per gli adempimenti comunitari e correttivi, e cioè per l’invio degli elenchi Intrastat mensili e trimestrali per le operazioni intracomunitarie e l’invio del Modello 730 integrativo per correggere dichiarazioni già presentate.
Sul 730 integrativo, come spiega l’Agenzia delle Entrate, è usato se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione. "Le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole”.
31 ottobre
L’ultima giornata del mese vede molti appuntamenti in calendario. Entro il 31 ottobre occorre infatti:
- presentare il Modello Redditi 2025 per persone fisiche, società ed enti;
- trasmettere la dichiarazione Irap 2025;
- inviare il Modello 770/2025 per i sostituti d’imposta;
- presentare il Modello Iva Tr per chi richiede rimborso o compensazione del credito Iva del 3° trimestre;
- inviare altre comunicazioni specifiche per casse previdenziali e categorie particolari, come, ad esempio, quella dei contributi Inpgi (Cassa dei giornalisti che lavorano in forma autonoma), sulla base della dichiarazione inviata entro il 30 settembre 2025.
Per approfondire:
Rottamazione quinquies, soglie d’accesso e vincoli reddituali: come potrebbe funzionare