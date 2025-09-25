Rottamazione quinquies, rate e vincoli: come potrebbe funzionare

“Ci sono tantissime proposte per la Manovra, tra cui quella sul ceto medio che è una priorità, la proposta dell'Ires premiale per quanto riguarda le imprese, la proposta della rottamazione, quella della casa. Dobbiamo selezionarle, vedere quali sono le risorse su cui possiamo fare affidamento", ha dichiarato il viceministro all’Economia Maurizio Leo. Non c'è ancora accordo nella maggioranza sulla rottamazione delle cartelle voluta dalla Lega. "Ormai siamo alla quarta rottamazione e servono dei paletti. Stiamo studiando come muoverci per far in modo che questa rottamazione sia di interesse per coloro che effettivamente non ce la fanno. Negli anni passati si è riscontrato che la gente che avrebbe potuto pagare l'ha usata pretestuosamente"