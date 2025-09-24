Bankitalia, cala evasione fiscale: -25 miliardi dal 2017. I dati

Come ha riferito in un'audizione Giacomo Ricotti, capo del servizio fiscale, l'evasione "era 97 miliardi nel 2017 e ha subito una contrazione nell'ordine di 25 miliardi. Anche in termini relativi, la propensione all'evasione è scesa di quasi 6 punti percentuali, dal 21% del 2017". Il calo più importante riguarda l'Iva

Evasione fiscale in calo, in Italia, secondo le ultime stime di Bankitalia. "Negli ultimi anni si è registrata nel complesso una riduzione dell'evasione fiscale, sia in valore assoluto sia in termini percentuali" ha riferito Giacomo Ricotti, capo del servizio fiscale di Bankitalia, in audizione in merito all'indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all'evasione fiscale.

"Il miglioramento rilevato - ha spiegato il responsabile della Banca d'Italia - è stato determinato anche dal potenziamento del Sif (sistema informativo della fiscalità in senso lato, ndr) ottenuto con misure come la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi". Complessivamente, la riduzione dell'evasione ha riguardato quasi tutte le componenti che rientrano nella stima del tax gap, ovvero dell'evasione stessa. Il contributo più rilevante è riconducibile all'Iva, con una riduzione del Vat gap (divario tra entrate attese e totale effettivo) della metà dal 2017 al 2021. "Tale risultato è presumibilmente dovuto a una serie di provvedimenti varati negli ultimi anni: oltre all'introduzione dello split payment nel 2015, alcune misure hanno rafforzato la tracciabilità delle operazioni, come la fatturazione elettronica nel 2019 e la trasmissione telematica dei corrispettivi, determinando un potenziamento del sistema informativo. Al calo dell'evasione Iva - ha spiegato ancora - hanno contribuito, in particolare nel biennio 2020-2021, anche fattori specifici legati alla pandemia e all'aumento di acquisti sul web. Un altro significativo miglioramento ha riguardato l'Ires, che ha registrato dal 2017 una contrazione della propensione all'evasione di 4,8 punti percentuali".

La Banca d'Italia rileva inoltre che la propensione all'evasione è pari a circa il 15 per cento del gettito teorico. A livello di singole imposte, i tax gap più elevati si registrano per l'Irpef sui redditi da lavoro autonomo e da impresa (29,6 miliardi; 66,8% rispettivamente per ammontare e propensione al gap), l'Iva (17,8 miliardi; 13,6%), l'Ires (circa 8 miliardi; 18,8%), l'Imu-Tasi (circa 5,1 miliardi, 21,4%), l'Irap (4,7 miliardi, 15,9%) e l'Irpef sui redditi da lavoro dipendente irregolare (quasi 4 miliardi, 2,3%). Ricotti ha osservato infine che in una comparazione internazionale l'unico indicatore standardizzato disponibile è costituito dal Vat gap. "Quest'ultimo risulta più elevato in Italia rispetto ai principali paesi europei e alla media europea", anche se ha registrato "un netto miglioramento negli ultimi anni".