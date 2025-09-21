Si studia anche il mantenimento dei bonus edilizi al 50% per le prime case, evitando il decalage al 36% che scatterebbe dal 2026. “Insieme al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, stiamo lavorando per cercare di portare al 50% le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni delle abitazioni anche nel 2026, oggi al 36%, e valutiamo di rendere possibile usufruirne in 5 anni anziché 10, rendendo l'ecobonus più immediato e conveniente", ha fatto sapere con una nota la viceministra dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava. "Con queste misure vogliamo aiutare le famiglie, sostenere l'edilizia - settore chiave per l'economia - e promuovere la riqualificazione delle città, nel rispetto delle risorse pubbliche"