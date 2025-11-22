Detrazioni fiscali, cos’è il bonifico parlante e come predisporlo

Introduzione

Sia in passato che oggi utilizzare la giusta tipologia di pagamento ha una grande importanza se si vuole ottenere un bonus edilizio. È infatti fondamentale sapere come procedere nei pagamenti delle imprese a cui ci si affida, per evitare problemi e poter accedere alle detrazioni previste. Tra le modalità più selezionate c'è il bonifico parlante: ecco perché e qual è la differenza con quello ordinario