Manovra, pagamenti contanti fino a 10mila euro ma spunta nuova tassa

Resta da vedere se l’emendamento si trasformerà in legge nel percorso di approvazione della Manovra finanziaria: le opposizioni spingono da tempo per un utilizzo più capillare delle forme di pagamento tracciabili e digitali. In ogni caso, se entrerà nel testo definitivo della Legge di Bilancio, il nuovo bollo dovrà essere pagato sia dai cittadini italiani che da quelli stranieri, e sarà totalmente a carico degli acquirenti. Le operazioni sarebbero comunque soggette a obbligo di fatturazione, in modo da renderle così in qualche modo tracciabili. La norma prevede infatti che, per i pagamenti tra i 5mila e i 10mila euro, ci sia l’apposizione "del contrassegno su stampa cartacea della fattura". Una copia della fattura corredata del contrassegno dovrà poi essere consegnata "al soggetto fornitore del bene o del servizio, al fine di consentire i controlli dell’Agenzia delle Entrate".