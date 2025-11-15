Manovra 2026, spunta il "bonus tombe": i microemendamenti

Forza Italia propone detrazioni al 36% per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di tombe, cappelle e sepolcri familiari, oltre a un "Programma nazionale sonno e respiro" dedicato alla Sindrome delle apnee ostruttive. Da Noi moderati arriva invece l’idea dell’Iva ridotta al 10% per i cibi particolari prescritti dai veterinari per gli animali da compagnia

Forza Italia chiede detrazioni al 36% per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di tombe, cappelle e sepolcri familiari. Da Noi moderati arriva invece l’idea dell’Iva ridotta al 10% per i cibi particolari prescritti dai veterinari per gli animali da compagnia. Claudio Lotito (FI) propone un "Programma nazionale sonno e respiro" volto a promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e la presa in carico integrata della Sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

I restauri

Sempre gli azzurri chiedono di finanziare con 500.000 euro il restauro del complesso degli edifici storici di Palazzo Portinari, dell'adiacente Torre Portinari, del Loggiato di collegamento e del Castello dei Conti Guidi, nonché del Giardino di Dante e Beatrice, siti nel comune di Portico e San Benedetto in provincia di Forlì-Cesena, per la loro destinazione a sedi di attività pubbliche di diffusione della cultura e per l'organizzazione del Nuovo Polo Culturale Dante e Beatrice. Altri 100.000 euro sono invece calcolati per l'allestimento del Museo didattico delle arti e delle tradizioni locali sempre nella provincia di Forlì-Cesena.