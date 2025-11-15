Manovra 2026, spunta il "bonus tombe": i microemendamenti

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Manovra 2026, spuntano "bonus tombe" e Iva ridotta sul cibo per cani: i microemendamenti

Economia
©Getty

Forza Italia propone detrazioni al 36% per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di tombe, cappelle e sepolcri familiari, oltre a un "Programma nazionale sonno e respiro" dedicato alla Sindrome delle apnee ostruttive. Da Noi moderati arriva invece l’idea dell’Iva ridotta al 10% per i cibi particolari prescritti dai veterinari per gli animali da compagnia

ascolta articolo

Fra le migliaia di proposte di modifica presentate per intervenire sulla Manovra 2026 spuntano anche alcuni microemendamenti, dal "bonus tombe" al "Programma nazionale sonno e respiro".

Sepolcri, animali da compagnia e Sindrome delle apnee ostruttive del sonno

Forza Italia chiede detrazioni al 36% per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di tombe, cappelle e sepolcri familiari. Da Noi moderati arriva invece l’idea dell’Iva ridotta al 10% per i cibi particolari prescritti dai veterinari per gli animali da compagnia. Claudio Lotito (FI) propone un "Programma nazionale sonno e respiro" volto a promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e la presa in carico integrata della Sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

Approfondimento

Manovra, cosa chiedono i partiti con gli emendamenti

I restauri

Sempre gli azzurri chiedono di finanziare con 500.000 euro il restauro del complesso degli edifici storici di Palazzo Portinari, dell'adiacente Torre Portinari, del Loggiato di collegamento e del Castello dei Conti Guidi, nonché del Giardino di Dante e Beatrice, siti nel comune di Portico e San Benedetto in provincia di Forlì-Cesena, per la loro destinazione a sedi di attività pubbliche di diffusione della cultura e per l'organizzazione del Nuovo Polo Culturale Dante e Beatrice. Altri 100.000 euro sono invece calcolati per l'allestimento del Museo didattico delle arti e delle tradizioni locali sempre nella provincia di Forlì-Cesena.

Leggi anche

La maggioranza riscrive la manovra. Spunta anche un condono

Contributo per le vittime degli Anni Settanta

Forza Italia chiede anche un contributo di 200mila euro ai familiari superstiti delle vittime civili morte "a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979".

Approfondimento

Manovra 2026, i bonus in scadenza prorogati e quelli non rinnovati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Ansa

meloni, giorgetti e due grafiche di numeri
1/10
Economia

Manovra 2026, come vengono spesi i soldi per le misure? I dati

La sessione di bilancio che si è aperta in Parlamento si appresta ad esaminare una finanziaria che si preannuncia la più 'leggera' degli ultimi dieci anni in termini di impatto della spesa sul Pil. Ma quali sono le principali misure e quali i tagli? Di questo si è parlato nella puntata del 31 ottobre 2025 di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Manovra 2026, spunta il "bonus tombe": i microemendamenti

Economia

Forza Italia propone detrazioni al 36% per interventi di manutenzione, restauro e...

Guerra ibrida, cosa prevede il piano sul tavolo della Difesa

Economia

Uno scudo aereo ma anche una propria flotta di droni capaci di fronteggiare eventuali attacchi...

Il ministro alla Difesa Guido Crosetto durante la riunione del Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente dellÕAssemblea parlamentare della Nato, Roma, 06 maggio 2024. ANSA/ANGELO CARCONI

Imu, possibili sgravi per case al mare e immobili inagibili: le novità

Economia

Come riferisce Il Messaggero, il ministero dell’Economia ha rivisto i casi nei quali i Comuni...

Povertà assoluta in Italia, allarme Caritas: +43,4% in 10 anni

Economia

Aumenta ancora la povertà assoluta. Le persone che vivono in condizioni di indigenza...

Mutui, come scegliere? E quanti soldi bisogna avere da parte? La guida

Economia

Il mercato dei mutui, in Italia, ha ritrovato slancio. Il costo medio per le famiglie, però,...

Economia: I più letti