Manovra, cosa chiedono i partiti con gli emendamenti

Introduzione
L’iter della manovra prosegue in Parlamento: accanto al lavoro sulle risorse procede la messa a punto delle possibili modifiche, che entra nel vivo oggi con l'arrivo in commissione Bilancio al Senato degli emendamenti dei partiti. La scadenza per aggiornare la lista era fissata alle ore 10. Ne sono attesi migliaia, ma i gruppi si stanno già concentrando sulle priorità: per martedì 18 infatti vanno infatti presentati quelli segnalati, 414 in tutto, di cui 238 della maggioranza. Dettaglio fondamentale: devono essere a saldi invariati. Ecco cosa sappiamo.
Quello che devi sapere
Le modifiche dei ministeri
Anche i ministeri sono impegnati a limare le proprie proposte. La raccomandazione arrivata dal ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani è di limitare le richieste a una per ministero, anche se alcuni dicasteri, secondo quanto viene riferito, tra cui anche il Mit, avrebbero inizialmente fatto qualche resistenza. Il ministro nei giorni scorsi sarebbe anche intervenuto sollecitando alcuni ministri sulla presenza del governo nelle commissioni, dopo alcuni episodi di ritardo nei pareri.
I pacchi e l’oro
Tra le ultime novità sono emerse il dazio sui piccoli pacchi che arrivano dall’esterno dell’Unione europea, sul quale, incassato il via libera dell’Ecofin, si lavora per l’anticipo già al 2026, e l’ipotesi di una tassa sull’oro. Si pensa di introdurre un'aliquota agevolata temporanea al 12,5% per la rivalutazione di monete, lingotti e placchette: un'adesione minima del 10% - è la simulazione al vaglio dei tecnici - garantirebbe un gettito fino a oltre due miliardi.
In cosa consiste la tassa sull’oro
A delineare la possibile nuova copertura è una proposta parlamentare della maggioranza che è sul tavolo insieme ad altre ipotesi. Si tratta di una “procedura di rivalutazione fiscale dell'oro da investimento”, si legge nel documento, già strutturato per essere trasformato in emendamento, con tanto di relazione di accompagnamento. I contribuenti che al primo gennaio 2026 possiedono oro da investimento potranno, "in mancanza di documentazione attestante il relativo costo o il valore di acquisto", chiederne la rivalutazione fiscale entro il 30 giugno 2026. E "per facilitare l'emersione" e garantire "un significativo incremento del gettito", si propone l'applicazione di un'aliquota agevolata del 12,5%, anziché il 26%. La proposta, ipotizzando che solo il 10% delle quantità di oro da investimento (le stime citate indicano un ammontare di 1.200-1.500 tonnellate ai privati) calcola un gettito compreso tra 1,67 e 2,08 miliardi.
Gli affitti brevi
La partita delle modifiche si gioca sui grandi temi che hanno già incassato l'apertura del Mef. Sulla tassa sugli affitti brevi il nodo è politico: FI e Lega insistono per eliminare l'aumento al 26% (si parla di un ritocco al 23%), mentre fonti di FdI considerano il tema "importante ma non prioritario". Noi Moderati chiede di abbassare al 15% la cedolare secca sugli affitti a lungo termine.
Gli obiettivi della maggioranza
Sui dividendi le ipotesi sarebbero la riduzione della partecipazione dal 10% al 5% o l'introduzione di una soglia qualificata a 1,2 milioni. Per l'aumento dell'Irap si valuta di escludere le holding finanziarie. Si interverrà anche sulle forze dell'ordine e sulla compensazione dei crediti. Mentre per la nuova Transizione 5.0 su punta a fare più dei 4 miliardi stanziati, rendendo l'incentivo triennale fino al 2028. Quasi certo anche il rifinanziamento per 49 milioni (oltre ai 25 residui) della legge “Cisl” sulla partecipazione.
Le proposte di Lega, Forza Italia e Noi Moderati
La Lega, che prepara qualcosa anche sulle pensioni (in particolare su Opzione donna e anticipo pensionistico), insiste per allargare la rottamazione, ma le modifiche possibili, secondo i tecnici, sarebbero "marginali". Forza Italia, che ha fatto il punto con il leader Tajani, promette un'azione "responsabile" sulle sue tre priorità (casa, sicurezza e riduzione della tassazione sulle imprese) in "pieno spirito di collaborazione" con il Mef e gli alleati. Noi Moderati chiede l’esclusione della prima casa dal calcolo dell’Isee, aumento retribuzione del quarto mese di congedo parentale, detrazione per i libri scolastici e riduzione del costo del riscatto della laurea.
Le opposizioni
Al lavoro sugli emendamenti anche le opposizioni, che restano critiche sulla manovra. Il focus del Pd è il lavoro: "La nostra ambizione - dice Elly Schlein - è costruire un'agenda che rappresenti chi lavora”. Avranno circa 170 emendamenti segnalati. All’interno c’è un po’ di tutto, dalla sanità alla sicurezza, dal fisco ai salari.
