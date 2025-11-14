Temu e Shein, ipotesi tassa sui pacchi extra Ue nella Manovra 2026

Scopo primario del provvedimento caldeggiatao da tempo dall’Italia è quello di disciplinare il settore delle spedizioni "selvagge" in arrivo da Paesi terzi. L’abolizione della franchigia riguarda in primo luogo le merci di basso valore provenienti dai colossi dell’e-commerce, a partire dalle piattaforme cinesi Temu e Shein. “Servono regole europee forti e veloci per arginare l’aggressione extraeuropea che sta invadendo con prodotti a basso costo e senza rispetto delle regole il nostro mercato”, ha detto, nei giorni scorsi Giorgetti, che sull'entrata in vigore anticipata ha incontrato la sponda della Francia.