Tasse, vendite su Vinted o eBay vanno in dichiarazione dei redditi?

Anche eBay spiega le regole sulla propria pagina Internet. “L'importo totale del tuo corrispettivo equivale all'importo totale disponibile ricevuto per le tue transazioni di vendita, incluse le spese di spedizione ed eventuali imposte che potresti ricevere, come l'IVA. L'IVA riscossa e versata da eBay, le tasse addebitate sulle tariffe e gli importi detratti da eBay per tariffe, i codici sconto, gli ordini annullati o eliminati e le restituzioni sono esclusi dal calcolo. Alle autorità fiscali verranno inviate solo le rendicontazioni che riflettono l'attività di vendita tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente. Non verrà inviato alcun report se hai fornito il tuo codice fiscale ma non hai raggiunto le soglie DAC7 nell'anno precedente. La normativa DAC7/PStTG non modifica i tuoi obblighi fiscali. Stabilisce solo se eBay è obbligata a comunicare o meno i tuoi dati. Ciò non significa necessariamente che devi pagare delle imposte sugli importi comunicati. Le eventuali imposte dovute per le tue vendite su eBay dipendono dalla tua attività di vendita totale, che non è limitata a eBay, e dalla natura privata o commerciale delle tue transazioni. In caso di domande sui tuoi obblighi, ti consigliamo di rivolgerti a un consulente fiscale”, si legge sul sito.

