Manovra, ipotesi tassa sull'oro: come funziona e chi dovrebbe pagarla

L’ipotesi della tassa sull’oro sarebbe quella di introdurre un'aliquota agevolata temporanea al 12,5% per la rivalutazione di monete, lingotti e placchette: se ci fosse un'adesione minima del 10%, in base alla simulazione al vaglio dei tecnici, si potrebbe raggiungere un gettito fino a oltre due miliardi di euro. E anche questo dovrebbe essere discusso nel vertice di maggioranza tra la premier Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. La nuova possibile copertura per la Legge di bilancio per il 2026 è contenuta in una proposta parlamentare della maggioranza, che è sul tavolo insieme ad altre ipotesi. Si tratta in sostanza di una "procedura di rivalutazione fiscale dell'oro da investimento", si legge nel documento, già strutturato per essere trasformato in emendamento con tanto di relazione di accompagnamento.

Leggi anche: Rischio povertà, Italia sopra media Ue: cresce disuguaglianza redditi. I dati Istat