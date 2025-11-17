Manovra, dal museo della pizza agli oratori: ecco le micro-norme

Tra gli emendamenti più particolari c’è quello per un museo della pizza a Napoli, uno del vino a Verona e uno dell'olio nel Gargano, un altro per i fondi agli oratori, o le detrazioni per il restauro di tombe e sepolcri. E ancora aiuti per le spese veterinarie degli animali d'affezione, ma anche fondi per Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo, per il festival Umbria jazz e per il cammino di San Francesco.

Per approfondire: Manovra 2026, spuntano "bonus tombe" e Iva ridotta sul cibo per cani: i microemendamenti