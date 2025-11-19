Buy Now Pay Later, novità dal 2026 con la nuova norma Ue: cosa sapere

Ma quali sono i rischi principali del buy now pay later? Il vero nodo critico riguarda il comportamento degli utenti: molti percepiscono il buy now pay later come una soluzione “leggera”, distante dall’idea di un vero finanziamento, e questo può portare ad accumulare impegni di pagamento senza piena consapevolezza, soprattutto tra le fasce più giovani. Anche le stesse aziende del settore riconoscono ormai questo pericolo: la facilità con cui si attivano più piani di rateizzazione, spesso senza una visione complessiva del proprio debito, può generare un livello di esposizione crescente. Per questo arriva la svolta in modo tale che, quando le rate iniziano a moltiplicarsi e incidono in modo significativo sul budget familiare, sia possibile intervenire tempestivamente, contattare i fornitori del servizio e rivedere le condizioni debitorie.

