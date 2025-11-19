Imu seconda casa, possibili esenzioni o riduzioni: come fare richiesta

La definizione di abitazione principale, nel corso del tempo, ha sollevato diverse discussioni: in gioco, infatti, ci sono i requisiti che permettono di avere l’esenzione. In un primo momento, ad esempio, era richiesto che per configurarsi come abitazione principale era necessario che tutto il nucleo familiare del proprietario della casa avesse la dimora abituale e la residenza anagrafica in quell’immobile. Più tardi la Corte Costituzionale ha stabilito che per configurarsi come abitazione principale basta che sia la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore, non del suo intero nucleo familiare. Una interpretazione ribadita anche dalla Cassazione.