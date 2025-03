Superbonus, in arrivo 10mila lettere del Fisco per rendite catastali

Introduzione

L’Agenzia delle Entrate invierà comunicazioni di compliance ai contribuenti che hanno effettuato i lavori del Superbonus e non hanno richiesto l’aggiornamento della rendita catastale. Le prime diecimila riguarderanno le case collabenti, ovvero le abitazione obsolete, oppure con il tetto crollato o parzialmente demolite, che a volte sono addirittura ruderi. Hanno rendita pari a zero: quindi, anche zero tasse. Lo ha spiegato il neo direttore dell’Agenzia Vincenzo Carbone nel corso del telefisco organizzato dal Il Sole 24 Ore.