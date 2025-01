Guerra Ucraina-Russia, cosa può succedere con Trump? Gli scenari

Introduzione

Se non ci sarà un accordo a breve per l'Ucraina con la Russia "non avrò altra scelta se non imporre più tasse, dazi e sanzioni su tutto quello che viene venduto dalla Russia negli Stati Uniti". Donald Trump, dopo il suo insediamento alla Casa Bianca come 47esimo presidente degli Usa, ha subito affrontato il tema della guerra tra Mosca e Kiev.

Ma cosa può cambiare con l’approccio del tycoon? E quali sono i possibili scenari all’orizzonte?