In programma sabato 23 maggio, l'iniziativa coinvolge migliaia di musei e luoghi della cultura europei, e quindi anche italiani, con aperture serali straordinarie, spettacoli e visite guidate, con ingresso al costo simbolico di un euro

Torna anche quest'anno la Notte Europea dei Musei. In programma sabato 23 maggio, l'iniziativa coinvolge migliaia di musei e luoghi della cultura europei con aperture serali straordinarie, visite guidate, spettacoli e ingressi a prezzo simbolico. Promosso dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio di Unesco, Consiglio d’Europa e Icom, l'evento si svolgerà in contemporanea in tutta Europa, e quindi anche in Italia, per promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale. Anche nel nostro Paese, in occasione della Notte Europea dei Musei, sono previste aperture serali straordinarie nelle istituzioni statali con ingresso al costo simbolico di un euro, eccetto i luoghi per legge l'ingresso è gratuito.

La Notte Europea dei Musei

Nata in Francia nel 2005, la manifestazione è diventata negli anni uno degli appuntamenti culturali europei più attesi, con l'obiettivo di valorizzare ilo patrimonio artistico e archeologico attraverso visite insolite e accessibili, arricchite anche da concerti, performance, laboratori e attività per famiglie. Per l'edizione 2026, il Ministero della Cultura italiano ha stabilito che i musei aderenti all'iniziativa potranno prolungare l’orario di apertura fino alla tarda serata, proponendo eventi speciali e percorsi dedicati.

I musei coinvolti a Roma

Tra le città che hanno già annunciato programmi speciali troviamo Roma e Milano.

A Roma, la sedicesima edizione della Notte dei Musei prevede aperture straordinarie dei musei civici e di altri spazi culturali cittadini dalle 20 di sabato alle 2 di notte di domenica 24 maggio, con concerti, spettacoli, proiezioni, mostre e tante altre attività.

Trai musei civici romani coinvolti vi sono i Musei Capitolini, Musei Capitolini Centrale Montemartini, Museo dell’Ara Pacis Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Casal de’ Pazzi, Parco Archeologico del Celio.

I musei coinvolti a Milano

Tra i luoghi milanesi che con regolarità partecipano ogni anno all'iniziativa troviamo la Pinacoteca di Brera, una delle istituzioni più apprezzate e richieste, il Cenacolo Vinciano, che nelle edizioni precedenti ha offerto apertura straordinaria serale con ingresso a 1 euro con prenotazione obbligatoria, e la Pinacoteca Ambrosiana, che negli anni precedenti oltre all'apertura serale ha previsto anche un biglietto speciale abbinato alla Cripta di San Sepolcro. Tra le attrazioni più attese per l'edizione 2026 della Notte europea dei musei ci sono anche il Castello Sforzesco, il Museo del Novecento e il Museo Archeologico di Milano, storico partecipante della manifestazione con visite guidate tematiche, e PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea.

Le altre città

Anche Bologna parteciperà alla Notte Europea dei Musei prevedendo aperture straordinarie e attività diffuse nei musei cittadini. Il programma ufficiale prevede eventi serali, visite guidate e iniziative culturali. Tra i luoghi bolognaesi che hanno annunciato la partecipazione figura il Museo civico archeologico, con l'evento "Cantami o Musa" dedicato alla musica nel mondo antico. Tra le altre istituzioni culturali che aderiranno alla manifestazione anche il Museo Archeologico Nazionale di Verona, l’Antiquarium di Martinsicuro, in provincia di Teramo, e il Planetario di Torino, che ospiteranno visite ed eventi dedicati alla serata del 23 maggio.