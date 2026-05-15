A conferma dell’attenzione verso le famiglie italiane, Spiagge.it, piattaforma per la prenotazione online degli stabilimenti balneari e la digitalizzazione della loro gestione, a proposto innovazioni per le giornate al mare delle famiglie. Spazi pensati per i passeggini, aree gioco curate, servizi igienici adeguati, ristoranti con menù dedicati, ombra garantita, possibilità di prenotare in anticipo evitando code e attese.

Un cambiamento che ha meno a che fare con l'animazione e molto di più con ciò che serve e interessa a chi usufruisce dei servizi. E si tratta di un'offerta sempre più ampia e riconoscibile: oggi su Spiagge.it sono presenti 2.500 stabilimenti con servizi family, di cui circa 1.000 prenotabili direttamente online. Un'offerta che permette ai genitori di confrontare e scegliere in base a esigenze reali. A confermare l'attenzione verso queste strutture arrivano anche i dati di prenotazione: il 30% delle prenotazioni registrate finora sulla piattaforma riguarda stabilimenti con servizi dedicati a famiglie e bambini, un orientamento di mercato chiaro verso strutture attrezzate.

Le mete

In cima alla lista, c’è Rimini con 377 stabilimenti family, seguita da Ravenna (229), Lucca (116), Forlì-Cesena (112), Roma (99), Ferrara (97) e Savona (93). Una mappa che racconta come la Riviera romagnola continui a essere il punto di riferimento italiano per le vacanze in famiglia, ma anche come l'offerta si stia distribuendo lungo tutta la penisola. Per rendere questa offerta ancora più accessibile, Spiagge.it ha messo a disposizione filtri di ricerca dedicati come 'animazione' e 'area giochi', che permettono di restringere la scelta agli stabilimenti più adatti alle proprie esigenze.

La rivoluzione del chatbot

Non solo: nelle prossime settimane la piattaforma compirà un ulteriore passo in avanti con la riattivazione e il potenziamento del chatbot conversazionale rivolto agli utenti, uno strumento che permetterà di dialogare e individuare la spiaggia giusta in base ai propri criteri, dalla presenza di servizi per bambini alla zona, dal budget alla tipologia di postazione, semplificando ulteriormente quella che oggi resta, soprattutto per le famiglie, una scelta fatta di molte variabili.

Le parole del Ceo di Spiagge.it

Gabriele Greco, ceo di Spiagge.it, ha spiegato queste scelte: "Quando un genitore prenota una giornata al mare, non sta cercando un'attrazione in più: sta cercando di togliere ostacoli. Per questo oggi i servizi pensati per le famiglie non sono più un valore aggiunto, ma un prerequisito e per gli stabilimenti diventano una competenza da costruire e da rendere visibile online. È lì che le famiglie decidono dove passare la giornata, ed è lì che noi stiamo investendo: dai filtri dedicati al nuovo chatbot conversazionale, l'obiettivo è rendere la scelta più semplice e più trasparente", conclude.