Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 14 maggio.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di martedì 12 maggio
I numeri vincenti del Lotto del 14 maggio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 14 maggio 2026:
- Bari: 18 - 1 - 37 - 16 - 59
- Cagliari: 29 - 67 - 49 - 4 - 10
- Firenze: 70 - 33 - 42 - 39 - 8
- Genova: 57 - 48 - 87 - 52 - 25
- Milano: 86 - 34 - 59 - 53 - 51
- Napoli: 34 - 62 - 37 - 61 - 11
- Palermo: 50 - 54 - 36 - 4 - 23
- Roma: 40 - 46 - 70 - 79 - 37
- Torino: 89 - 32 - 55 - 53 - 19
- Venezia: 51 - 84 - 85 - 66 - 20
- Nazionale: 4 - 10 - 60 - 41 - 13
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di giovedì 14 maggio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 14 maggio sono:
1 - 18 - 29 - 32 - 33 - 34 - 37 - 40 - 46 - 48 - 50 - 51 - 54 - 57 - 62 - 67 - 70 - 84 - 86 - 89
Numero oro: 18
Doppio oro: 18 - 1
Extra: 4 - 16 - 36 - 39 - 42 - 49 - 52 - 53 - 55 - 59 - 61 - 66 - 79 - 85 - 87
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 14 maggio
Ecco i numeri estratti il 14 maggio 2026:
La combinazione vincente è: 31 - 56 - 72 - 74 - 84 - 85
Il numero Jolly è: 18
Il numero Superstar è: 34
Jackpot del Superenalotto del 14-05-2026: 163.900.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 15-05-2026: 164.500.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:
Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 596.800,07
- Punti 5: 10 totalizzano Euro: 19.281,24
- Punti 4: 493 totalizzano Euro: 398,57
- Punti 3: 16.060 totalizzano Euro: 36,81
- Punti 2: 279.780 totalizzano Euro: 6,56
Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 39.857,00
- Punti 3SS: 80 totalizzano Euro: 3.681,00
- Punti 2SS: 1.235 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 9.349 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 22.804 totalizzano Euro: 5,00
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 15 maggio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 107 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 100 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 95 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 86 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 85 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 85 estrazioni)
- Venezia 79 (manca da 84 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 84 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 83 estrazioni)
- Genova 66 (manca da 82 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 95 estrazioni) - 66 (da 83) - 10 (da 74)
- Cagliari 41 (manca da 100 estrazioni) - 52 (da 74) - 63 (da 66)
- Firenze 78 (manca da 71 estrazioni) - 28 (da 70) - 3 (da 44)
- Genova 66 (manca da 82 estrazioni) - 6 (da 72) - 3 (da 56)
- Milano 77 (manca da 79 estrazioni) - 61 (da 73) - 88 (da 63)
- Napoli 40 (manca da 107 estrazioni) - 1 (da 86) - 81 (da 52)
- Palermo 90 (manca da 77 estrazioni) - 6 (da 66) - 30 (da 65)
- Roma 17 (manca da 85 estrazioni) - 64 (da 73) - 21 (da 56)
- Torino 65 (manca da 85 estrazioni) - 49 (da 84) - 88 (da 80)
- Venezia 79 (manca da 84 estrazioni) - 38 e 30 (da 54) - 31 (da 53)
- Nazionale 79 (manca da 72 estrazioni) - 90 (da 70) - 54 e 16 (da 59)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 15 maggio sono:
- 70 (da 93) - 65 (da 66) - 75 (da 55) - 76 (da 48) - 71 (da 43) - 23 e 78 (da 40)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record