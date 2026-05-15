Torna lo storico appuntamento internazionale. In programma fino al 17 maggio, vede protagonisti collezionisti, case automobilistiche e appassionati da tutto il mondo. Organizzata da Bmw Group Classic insieme al Grand Hotel Villa d’Este, la kermesse si svolge tra le rive del lago di Como e gli spazi di Villa d'Este e Villa Erba

Prende il via a Cernobbio il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, lo storico appuntamento internazionale dedicato alle auto d’epoca e alle concept car. In programma fino al 17 maggio, l'evento vede protagonisti, tra le rive del lago di Como e gli spazi di Villa d’Este e Villa Erba, diversi collezionisti, case automobilistiche e appassionati provenienti da tutto il mondo. Organizzata da Bmw Group Classic insieme al Grand Hotel Villa d’Este, la kermesse, tra le più prestigiose del settore automotive heritage, celebra quest'anno una nuova edizione con anteprime mondiali, anniversari storici e oltre 50 vetture selezionate in gara.

Il programma

Il programma dell'edizione 2026 vede protagonisti numerosi eventi distribuiti tra Villa d’Este e Villa Erba. In occasione della giornata inaugurale, saranno pubblicate le prime valutazioni della giuria internazionale sulle vetture storiche in gara. Non mancano iniziative come il “Public Day” e l’evento “Amici & Automobili – Wheels & Weisswürscht” che, in programma sabato 16 maggio, si rivolge agli appassionati con esposizioni, incontri e raduni automobilistici nel parco di Villa Erba. Nella giornata di domenica 17 maggio si svolge infine il “Public Day – Il Festival”, la tradizionale parata delle auto storiche aperta al pubblico. L'evento ospita anche concerti, attività per famiglie e approfondimenti dedicati alla cultura dell’automobile classica.

Le novità dell'edizione 2026

Tra le principali novità annunciate per l'edizione di quest'anno troviamo il debutto del nuovo brand Alpina che dall’inizio del 2026 è entrato a far parte del gruppo Bmw. Tra gli appuntamenti più attesi c'è poi il Concorso 2026, a cui partecipano le cinquanta vetture selezionate, suddivise in otto classi tematiche: dai modelli degli anni Trenta alle spider degli anni Cinquanta, fino alle GT degli anni Sessanta e le vetture endurance della storia Ferrari. Come da tradizione, i riconoscimenti più importanti restano il Trofeo Bmw Group – Best of Show, che sarà assegnato dalla giuria alla migliore auto dell’edizione, la storica Coppa d’Oro Villa d’Este, attribuita dal pubblico, e il Trofeo del Presidente.