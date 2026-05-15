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Oroscopo del 15 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Introduzione

Tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà ricca di eventi positivi? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 15 maggio.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata parte con una buona energia e una discreta lucidità nelle scelte. In amore torna armonia, con più fascino per chi è solo e più intesa per chi vive un legame. Sul lavoro saprete gestire situazioni complesse, mentre la fortuna sostiene i vostri passi con segnali incoraggianti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Il clima è sereno, anche se qualche tensione familiare potrebbe chiedere più pazienza. In amore servirà ascoltare meglio chi avete accanto, evitando dubbi inutili e chiusure. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti, mentre la fortuna vi aiuta a ritrovare stabilità e fiducia.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

La giornata porta movimento, contatti e nuove occasioni sociali da cogliere con leggerezza. In amore c’è voglia di incontri, ma anche il bisogno di capire meglio cosa desiderate davvero. Sul lavoro il carisma vi rende più convincenti, mentre la fortuna vi invita a restare lucidi nelle scelte.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Oggi vi sentite più presenti, meno inclini a restare in disparte e più pronti ad agire. In amore torna il desiderio di vivere emozioni leggere, anche se servirà non farsi travolgere troppo. Nel lavoro affrontate gli ostacoli con strategia, mentre la fortuna premia chi sa muoversi con attenzione.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

La giornata scorre con maggiore leggerezza e vi aiuta a guardare le cose con ironia. In amore un progetto o un’idea condivisa può riaccendere entusiasmo e complicità. Sul lavoro puntate su contenuti solidi e metodo, mentre la fortuna passa anche dal benessere e dalla vitalità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Si apre una giornata ricca di possibilità, soprattutto se saprete cogliere il momento giusto. In amore avete più iniziativa e maggiore consapevolezza del vostro fascino. Nel lavoro qualche emozione può prendere il sopravvento, mentre la fortuna richiede misura e più equilibrio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Il tono della giornata è positivo e vi permette di trasmettere buonumore anche agli altri. In amore arriva una ventata di freschezza, tra inviti, dialoghi e nuove possibilità. Sul lavoro vi adattate a nuovi compiti con intelligenza, mentre la fortuna chiede di non perdere lucidità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

La giornata vi mette davanti a scelte importanti, ma avete la lucidità per orientarvi bene. In amore possono emergere domande e inquietudini, da affrontare senza ignorare il cuore. Nel lavoro siete rigorosi e intuitivi, mentre la fortuna si rafforza attraverso movimento, energia e nuove motivazioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Oggi vi sostiene una bella forza interiore, fatta di decisione, creatività e tenacia. In amore potreste dover chiarire meglio una situazione o esporvi con più sincerità. Sul lavoro tornano idee lasciate in sospeso, mentre la fortuna accompagna le iniziative costruite con coraggio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

La giornata vi porta nuovi contatti e un clima più vivace nelle relazioni. In amore il desiderio è intenso, ma serve un momento di calma per capire cosa volete davvero. Nel lavoro procedete con metodo verso un traguardo, mentre la fortuna sostiene le decisioni ben pianificate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Il cielo della giornata è dinamico, con qualche dubbio utile a guardarvi dentro meglio. In amore siete brillanti e leggeri, ma un incontro potrebbe chiedervi maggiore profondità. Sul lavoro fascino e competenza vi aiutano a farvi valere, mentre la fortuna premia l’audacia ragionata.

 

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PESCI

La giornata vi rende più sensibili, intuitivi e aperti verso gli altri. In amore riuscite a chiarire un equivoco e a ritrovare una connessione più autentica. Nel lavoro difendete le vostre idee con coraggio, mentre la fortuna vi invita a restare razionali e misurati. 

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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