Oroscopo del 15 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

La giornata vi mette davanti a scelte importanti, ma avete la lucidità per orientarvi bene. In amore possono emergere domande e inquietudini, da affrontare senza ignorare il cuore. Nel lavoro siete rigorosi e intuitivi, mentre la fortuna si rafforza attraverso movimento, energia e nuove motivazioni.

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione