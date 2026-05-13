Oroscopo del giorno, le previsioni del 13 maggio segno per segno

Il cielo favorisce serenità nei rapporti e momenti piacevoli da condividere con le persone care. In amore siete affascinanti e ricercati, con occasioni speciali sia per chi è in coppia sia per chi è single. Sul lavoro spiccano creatività e intuizione, mentre la fortuna passa anche dal benessere personale e dall’equilibrio.

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