Presentata a Bagheria in una vetrina simbolica che omaggia la storia e la tradizione della Sicilia già nella scelta del sito, lo storico Palazzo Butera. “Si tratta di un piano ambizioso che vuole definire una rete di competenze tra produttori e non solo chef" dice il pluripremiato campione napoletano di Pizza del Mondo Vincenzo Varlese, presidente della Guida. ascolta articolo

Una ventata di aria fresca al sapore dell'arte bianca del mondo. Con questo obiettivo nasce la Guida Internazionale Chef di Pizza Stellato 2025. "Un progetto che punta a creare una rete che comprenda chi produce il pomodoro o la mozzarella e chi si esprime anche come chef" dice Vincenzo Varlese, presidente della Guida Internazionale Chef di Pizza Stellato. "Vogliamo coinvolgere sia i produttori di materie prime che chi le trasforma" dice, ricordando come la sua avventura ha avuto inizio. "La mia fiamma nel forno a legna nasce 20 anni fa da una ragione affettiva, la stessa per cui mi sono affacciato al mondo della pizzeria. Io ero chef di Cucina Gourmet ma mio padre Ciro, ipovedente, desiderava che seguissi le orme della sua famiglia e così decisi di trasformarmi in "pizza chef" portando la cucina in pizzeria".

La Guida si avvale di un team di ispettori ed ambasciatori che hanno lo scopo di verificare il rispetto del Disciplinare in ogni Paese da cui arriva richiesta e mette insieme per la prima volta 67 specialisti del ramo “arte bianca” con il conferimento della Stella blu. Alla presentazione a Bagheria c'erano il Campione di Pizza del Mondo Giuseppe Balsomini di Mazara del Vallo e lo stellato che lavora a Zafferana Etnea Andrea Condorelli, impegnato nei Cooking Show per la Guida. Presenti due assessori del Comune di Bagheria, Biagio Sciortino e Giuseppe Tripoli che hanno ribadito la rilevanza di questa iniziativa su un comprensorio a vocazione turistica come il centro bagherese. Tra i presenti anche l'aspirante lady chef di Catania Mariangela D'Arrigo. Ad animare la giornata, lo chef Leo Palma ha organizzato il buffet, con i tradizionali cannoli siciliani, il “pane ca meusa” del pittoresco “Nino u ballerino” e l'aiuto dell'Istituto “Aurora” ed i suoi allievi. Varlese ha dedicato alla comunità la preparazione della pizza “Bagheria”, diversa da tutte le altre del territorio perché preparata utilizzando sarde, finocchietto selvatico, pinoli, uva passa (il tutto tritato) e, alla fine della preparazione, mollica tostata.