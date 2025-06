Musica, le canzoni "nostalgiche" ci spingono a ballare: lo studio

A volte bastano poche note di una canzone che ha segnato la nostra adolescenza per farci scatenare in balli sfrenati: è l'effetto nostalgia, che attiva il sistema motorio più di quanto non faccia la semplice familiarità per un brano musicale. Lo hanno scoperto i ricercatori della Western University in Canada, grazie a un esperimento a suon di hit che ha coinvolto un centinaio di ventenni. I risultati, pubblicati sulla rivista Plos One, non solo spiegano il crescente successo delle serate revival proposte da molti locali, ma potrebbero perfino aiutare a sviluppare nuove strategie per combattere i disturbi motori come il Parkinson.