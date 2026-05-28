Giornata dell'hamburger, come fare il panino perfetto: le regole

Il 28 maggio si celebra l’Hamburger Day, una ricorrenza nata negli Stati Uniti e diventata un’occasione anche in Italia per portare in tavola uno dei panini più amati. Da simbolo del cibo veloce a piatto capace di diventare gourmet, l’hamburger ha conquistato spazio anche nella cucina italiana, soprattutto quando viene preparato con ingredienti di qualità e attenzione alla tecnica. Tra le versioni più di tendenza c’è lo smash burger, una polpetta schiacciata al momento sulla piastra, croccante ai bordi e succosa all’interno. Ma come si prepara un hamburger perfetto? Dalla carne al pane, dalla cottura alle salse, ogni dettaglio può fare la differenza. Ecco le regole indicate dagli chef de La Scuola de La Cucina Italiana, riportate da La Cucina Italiana, per ottenere un panino equilibrato, morbido e saporito.

La scelta della carne e la cottura



La prima regola riguarda la carne. Meglio evitare hamburger già pronti, spesso asciutti e poco conditi, e partire invece da carne scelta, fatta macinare dal macellaio con una sola passata. Per risparmiare si può scegliere un buon taglio anteriore, purché sia ben snervato e leggermente grasso. La carne può essere condita con prezzemolo tritato al coltello, un po’ di cipolla o scalogno, pepe nero e sale. La cottura, invece, cambia in base al tipo di burger: il manzo può restare rosato all’interno, mentre maiale, pollo e tacchino devono essere ben cotti per motivi di sicurezza alimentare. Per il manzo è consigliata una griglia di ghisa, prima a fiamma alta e poi più bassa. L’hamburger va girato una sola volta, quando è ben rosolato, per evitare che si rompa. Se è molto alto, può essere cotto alcuni minuti per lato ad alta temperatura e poi lasciato riposare fuori dal fuoco, coperto con la stagnola.



Pane, formaggio, verdure e salse



Il pane non è un dettaglio. Può essere il classico pane da hamburger, ma anche pane arabo, pane al latte leggermente dolce, integrale o una ciabattina morbida. Deve essere soffice, facile da addentare, ma abbastanza strutturato da trattenere carne, condimenti e salse. La parte esterna va scaldata leggermente, quella interna appena tostata. Anche gli altri ingredienti vanno scelti con equilibrio. Il formaggio, dal cheddar alla fontina, dal gouda all’emmental, va appoggiato sulla carne durante la cottura, per farlo sciogliere leggermente. Insalata e pomodoro servono a dare freschezza: l’insalata non va condita e deve restare croccante, le fette di pomodoro non devono essere troppo spesse. La cipolla può essere usata, ma con misura: dorata se si cerca un gusto meno aggressivo, rossa per una nota più dolce. Il bacon può aggiungere croccantezza e sapidità, ma non è sempre necessario, soprattutto se la carne di manzo è già condita. Per le salse, oltre ai classici ketchup e maionese, si possono usare salse agrodolci, BBQ oppure alternative più leggere, come yogurt condito con sale e pepe o concentrato di pomodoro.



Lo smash burger



In occasione della Giornata mondiale dell’hamburger 2026, Carni Sostenibili ha realizzato una guida dedicata allo smash burger con lo chef Sergio Ferrarini, impegnato da oltre 40 anni nella tutela e valorizzazione dei prodotti della tradizione italiana. Lo smash burger nasce da una preparazione semplice: la carne viene schiacciata al momento su una piastra o in padella, così da ottenere una crosticina croccante all’esterno e un interno succoso. Non serve un’attrezzatura particolare: basta una piastra o una padella ben calda e una spatola. Il segreto è la cottura veloce. Come spiega Ferrarini, “una piastra unta con un filo d’olio o strutto alla giusta temperatura, intorno ai 230 gradi, garantirà una perfetta reazione di Maillard, quel procedimento che porta la carne alla caramellizzazione superficiale; basterà un minuto di cottura per lato, contro i 6 minuti dell’hamburger tradizionale da circa 180 grammi”. Per la carne, Ferrarini suggerisce tagli come scamone o noce di vitello macinati fini: lo smash burger non richiede infatti una carne troppo grassa. “Il vitello ha un sapore più morbido rispetto ad altre carni come ad esempio quelle più strutturate, ricche di grasso, o quelle grain fed usate per hamburger più ricercati dal gusto gourmet”. Anche gli abbinamenti devono restare delicati, per non coprire il sapore della carne: via libera a lattuga, pomodoro, bacon tagliato molto sottile e formaggi dolci e poco stagionati. Sul pane, invece, è possibile sbizzarrirsi. Lo chef consiglia il pan brioche per un abbinamento più ricercato. “L’importante è bruschettarlo senza l’aggiunta di aromi o burro per non alterare il sapore finale del piatto". Un abbinamento delicato ma di successo? "Il mio preferito sono scaglie di parmigiano, funghi e lamelle sottili di tartufo”, conclude lo chef.