Che cos’è l’Eid al Adha, la Festa musulmana del Sacrificio

L’ Eid al-Adha è una delle principali feste musulmane e ricorda il sacrificio di Abramo, chiamato nella tradizione islamica Profeta Ibrahim, disposto a sacrificare il figlio per obbedire al comando di Allah. Le celebrazioni durano tre giorni e riuniscono migliaia di fedeli musulmani anche in Italia, con momenti di preghiera e condivisione in numerose città. Il sacrificio rituale compiuto durante la festa ha anche un valore solidale: parte del cibo viene infatti destinata a poveri e bisognosi. Quest’anno le celebrazioni sono previste da oggi, 27 maggio.

La festa del sacrificio

Questa ricorrenza ricorda l’atto di obbedienza a Dio di Abramo, pronto a sacrificare il figlio Ismaele, avuto da Agar. Secondo il racconto religioso, Abramo viene però fermato prima di compiere il sacrificio. Di fronte alla sua fede, Dio gli permette di salvare la vita del figlio e di sostituire il sacrificio umano con quello di un animale, un ariete. La festa dura diversi giorni ed è accompagnata da momenti di preghiera, incontri con parenti e amici, scambio di auguri e gesti di condivisione. In alcuni contesti è anche occasione per rendere omaggio ai defunti con visite ai cimiteri.

Le celebrazioni in Italia



A Roma le celebrazioni organizzate dalla Comunità Islamica di Roma si terranno domenica 31 maggio al Parco di Villa Gordiani, con un evento aperto a tutti, pensato anche come occasione di dialogo interculturale e solidarietà. A Monza la festa si celebra mercoledì 27 maggio nel parcheggio dell’U-Power Stadium, dove l’associazione culturale Baytul Aman ha previsto il ritrovo dei fedeli. Celebrazioni oggi anche a Trieste, al campo sportivo di via Felluga, dove la comunità musulmana si è riunita fin dalle prime ore del mattino per una giornata di spiritualità e preghiera. Appuntamenti anche in Emilia-Romagna: a Reggio Emilia, negli spazi del Circolo Pigal, con migliaia di fedeli attesi da tutta la provincia, e a Modena, nei padiglioni di ModenaFiera, dove la comunità islamica si è ritrovata per la preghiera collettiva delle 8.