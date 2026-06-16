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Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 giugno segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Al via una nuova settimana ed una nuova giornata da affrontare: sarà ricca di eventi interessanti? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 16 giugno.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Eventi e nuovi stimoli ravvivano la vostra vita sociale. In amore cresce la voglia di rafforzare il legame e vivere emozioni più profonde. Sul lavoro collaborazione e spirito di gruppo vi fanno apprezzare, mentre la fortuna sostiene progetti ambiziosi e desideri da costruire con calma.

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Serenità e prudenza vi guidano in ogni scelta. In amore fascino e strategia vi aiutano a vivere emozioni più intense, senza perdere equilibrio. Sul lavoro competenza e creatività portano risultati, mentre la fortuna favorisce decisioni solide e progetti destinati a durare.

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

Mondanità e voglia di scambio rendono la giornata brillante. In amore potete osare di più e lasciarvi sorprendere da un incontro speciale. Sul lavoro procedete meglio del previsto nonostante qualche ansia, mentre la fortuna invita a riflettere con calma prima di scegliere.

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

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CANCRO

Qualche contrasto familiare non spegne il desiderio di socialità. In amore il cuore chiede ascolto e nuove aperture, soprattutto se desiderate incontri sinceri. Sul lavoro meglio attenersi all’essenziale, mentre la fortuna arriva da consigli utili e scelte più consapevoli.

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

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LEONE

Presenza e attenzione sono richieste nei rapporti più vicini. In amore la passione cresce, ma va gestita senza eccessi o slanci troppo impulsivi. Sul lavoro efficienza e risultati concreti vi proteggono da critiche inutili, mentre la fortuna chiede prudenza e controllo.

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

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VERGINE

Pacatezza e autocontrollo vi aiutano a mantenere equilibrio. In amore il clima si fa più allegro e vi permette di dare valore al legame oltre i piccoli problemi. Sul lavoro organizzazione e metodo vi rendono impeccabili, mentre la fortuna premia costanza e previdenza.

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

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BILANCIA

Lucidità e interessi nuovi aprono la mente a prospettive stimolanti. In amore diventate più sensibili, presenti e capaci di ascolto profondo. Sul lavoro la diplomazia riporta armonia dove c’erano tensioni, mentre la fortuna sostiene mosse attente e ben valutate.

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

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SCORPIONE

Iniziative familiari e personali vi mettono in primo piano. In amore il cielo invita a fidarvi dell’intuito e a dichiarare ciò che sentite. Sul lavoro velocità e precisione vi aiutano a chiudere questioni sospese, mentre la fortuna favorisce ordine e gestione intelligente.

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

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SAGITTARIO

Un orizzonte più sereno vi aiuta a superare piccole disarmonie. In amore la condivisione rafforza il rapporto e apre a gesti più generosi. Sul lavoro siete instancabili e determinati, mentre la fortuna richiede più attenzione nelle scelte pratiche e quotidiane.

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

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CAPRICORNO

Grinta e lucidità vi aiutano a reagire alle piccole provocazioni. In amore l’ascolto reciproco diventa la chiave per ritrovare equilibrio. Sul lavoro efficienza e puntualità confermano il vostro valore, mentre la fortuna invita a rimandare scelte troppo affrettate.

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

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ACQUARIO

Socialità e voglia di divertimento animano la giornata. In amore può esserci irrequietezza, ma anche spazio per sorprese e nuove emozioni. Sul lavoro chiudete gli impegni con senso del dovere, mentre la fortuna sostiene organizzazione, viaggi e progetti condivisi.

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

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PESCI

Piccoli imprevisti familiari non intaccano vitalità e buonumore. In amore un incontro può farsi strada, ma servirà superare un po’ di timidezza. Sul lavoro fermezza e correttezza vi aiutano a chiarire una situazione, mentre la fortuna consiglia prudenza e attesa.

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