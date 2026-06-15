Con i suoi 12.060 pezzi è il set più grande mai realizzato da Lego: inseriti uno dopo l’altro nel modello raggiungono ben 62 cm di altezza. Il modello ripercorrere le principali fasi del cantiere di una delle opere più ambiziose della storia dell’architettura

Nell’anno del centenario della morte di Antoni Gaudì, Lego rende omaggio alla Sagrada Familia con un set attraverso cui ripercorrere le principali fasi del cantiere di una delle opere più ambiziose della storia dell’architettura. Mattoncino dopo mattoncino prende così vita la riproduzione dell’edificio, la cui costruzione iniziò nel 1882, con cui raccontare la sua complessa storia costruttiva. Il 2026 oltretutto è un anno ancor più simbolico visto che si è arrivati al completamento della torre centrale dedicata a Gesù Cristo, alta 172,5 metri. Il nuovo set Lego Architecture Sagrada Familia è anche il più grande mai realizzato da Lego con i suoi 12.060 pezzi, che inseriti uno dopo l’altro nel modello raggiungono ben 62 cm di altezza.