La ricorrenza, tra le più importanti del calendario islamico, si festeggia in numerose città italiane: da Roma a Trieste le comunità cittadine si sono mobilitate per organizzare un momento di condivisione e dialogo interculturale

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In Italia, le celebrazioni per la Eid-ul-Adha, ovvero la Festa del Sacrificio, iniziano mercoledì 27 maggio 2026, riunendo migliaia di fedeli musulmani in numerose città italiane per rendere omaggio alla disponibilità del Profeta Ibrahim (Abramo) a sacrificare suo figlio obbedendo al comando di Allah.

Nella Capitale le celebrazioni si terranno il 31 maggio La Comunità Islamica di Roma (C.I.R.) ha organizzato i festeggiamenti per la Eid-ul-Adha presso il Parco di Villa Gordiani. L'evento, in programma domenica 31 maggio, è aperto a tutti e a tutte come momento di solidarietà e inclusione. L'iniziativa è infatti un occasione di dialogo interculturale, rivolto a chiunque voglia sapere di più di una delle ricorrenze più importanti del mondo musulmano. In piena continuità con lo spirito dell'Eid-ul-Adha, tradizionalmente festa di condivisione. Il Parco ospiterà numerose attività e zone tematiche, oltre a un'area ristoro e servizi. Leggi anche Da Gaza all'Italia, i festeggiamenti per la fine del Ramadan. FOTO

A Monza la festa si celebra nel parcheggio dell’U-Power Stadium

L’associazione culturale Baytul Aman onora la festa islamica nel parcheggio dell’U-Power Stadium. L'area di sosta vicino alla struttura sportiva non sarà quindi accessibile fino alle 13 per permettere ai fedeli di festeggiare. Nell'area del parcheggio è vietata la circolazione tra v.le Sicilia e via F. Tognini e la sosta tra v.le Sicilia e via F. Tognini. La Festa del Sacrificio, nota anche comeʿīd al-naḥr, viene celebrata ogni anno nel mese lunare di Dhū l Ḥijja, dodicesimo e ultimo mese del calendario islamico. Per i fedeli islamici è una delle feste più importanti dell'anno. Vedi anche Eid Mubarak significato e perché si dice anche per la fine del Ramadan

Trieste, i fedeli si sono ritrovati fin dalle prime ore del mattino Per mercoledì 27 maggio, la Comunità islamica di Trieste ha organizzato le celebrazioni della Festa del Sacrificio al campo sportivo di via Felluga, nel rione di San Luigi. I fedeli si sono ritrovati fin dalle prime ore del mattino per condividere una giornata di spiritualità e preghiera aperta a famiglie, giovani e credenti della comunità musulmana cittadina. Secondo il presidente della Comunità musulmana di Trieste, Akram Omar, il vero sacrificio consiste "nel pensare alle persone disagiate, ai malati, a coloro che soffrono per guerre o per calamità naturali”. E in un mondo con tante tragedie, "tutti quanti siamo chiamati a fare questo”, ha detto Omar a Trieste Cafe. Leggi anche Anche il Portogallo vuole vietare burqa e niqab in pubblico