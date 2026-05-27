Eid Al Adha 2026, la Festa del Sacrificio dei fedeli musulmani si celebra anche in ItaliaCronaca
La ricorrenza, tra le più importanti del calendario islamico, si festeggia in numerose città italiane: da Roma a Trieste le comunità cittadine si sono mobilitate per organizzare un momento di condivisione e dialogo interculturale
In Italia, le celebrazioni per la Eid-ul-Adha, ovvero la Festa del Sacrificio, iniziano mercoledì 27 maggio 2026, riunendo migliaia di fedeli musulmani in numerose città italiane per rendere omaggio alla disponibilità del Profeta Ibrahim (Abramo) a sacrificare suo figlio obbedendo al comando di Allah.
Nella Capitale le celebrazioni si terranno il 31 maggio
La Comunità Islamica di Roma (C.I.R.) ha organizzato i festeggiamenti per la Eid-ul-Adha presso il Parco di Villa Gordiani. L'evento, in programma domenica 31 maggio, è aperto a tutti e a tutte come momento di solidarietà e inclusione. L'iniziativa è infatti un occasione di dialogo interculturale, rivolto a chiunque voglia sapere di più di una delle ricorrenze più importanti del mondo musulmano. In piena continuità con lo spirito dell'Eid-ul-Adha, tradizionalmente festa di condivisione. Il Parco ospiterà numerose attività e zone tematiche, oltre a un'area ristoro e servizi.
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A Monza la festa si celebra nel parcheggio dell’U-Power Stadium
L’associazione culturale Baytul Aman onora la festa islamica nel parcheggio dell’U-Power Stadium. L'area di sosta vicino alla struttura sportiva non sarà quindi accessibile fino alle 13 per permettere ai fedeli di festeggiare. Nell'area del parcheggio è vietata la circolazione tra v.le Sicilia e via F. Tognini e la sosta tra v.le Sicilia e via F. Tognini. La Festa del Sacrificio, nota anche comeʿīd al-naḥr, viene celebrata ogni anno nel mese lunare di Dhū l Ḥijja, dodicesimo e ultimo mese del calendario islamico. Per i fedeli islamici è una delle feste più importanti dell'anno.
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Trieste, i fedeli si sono ritrovati fin dalle prime ore del mattino
Per mercoledì 27 maggio, la Comunità islamica di Trieste ha organizzato le celebrazioni della Festa del Sacrificio al campo sportivo di via Felluga, nel rione di San Luigi. I fedeli si sono ritrovati fin dalle prime ore del mattino per condividere una giornata di spiritualità e preghiera aperta a famiglie, giovani e credenti della comunità musulmana cittadina. Secondo il presidente della Comunità musulmana di Trieste, Akram Omar, il vero sacrificio consiste "nel pensare alle persone disagiate, ai malati, a coloro che soffrono per guerre o per calamità naturali”. E in un mondo con tante tragedie, "tutti quanti siamo chiamati a fare questo”, ha detto Omar a Trieste Cafe.
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Festeggiamenti anche a Reggio Emilia e Modena
La Comunità musulmana reggiana festeggia la ricorrenza il 27 maggio, negli spazi del Circolo Pigal. Secondo la Moschea Al‑Ummah, si attendono tra i 5mila e i 6mila fedeli provenienti da tutta la provincia per celebrare una giornata di preghiera e di incontro tra culture. Una festa, definita dalla stessa comunità islamica del luogo, come un "momento di condivisione e dialogo con il territorio reggiano". Nella stessa giornata, i padiglioni di ModenaFiera aprono le porte a migliaia di fedeli per l'Eid al-Adha. L'evento, organizzato dalla Comunità islamica di Modena e Provincia, è iniziato all'alba per permettere ai partecipanti di entrare in maniera ordinata in vista della preghiera collettiva delle 8.