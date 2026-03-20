Eid Mubarak significato e perché si dice anche per la fine del Ramadan

In arabo significa letteralmente "festa benedetta" e si dice in occasione dell'inizio e della fine del mese sacro di digiuno per i musulmani
Eid Mubarak è l'espressione utilizzata dalle persone di fede musulmana per augurare la fine del Ramadan, il mese sacro di digiuno osservato dai fedeli di Maometto. L'augurio viene utilizzato sia in occasione dell'inizio del mese, l'Eid al-Adha, sia in occasione della fine, l'Eid al-Fitr.
Quando si festeggia l'Eid Mubarak?
Ogni anno il mese di digiuno dei musulmani cade in periodi diversi poichè si basa sull'osservazione della luna crescente. Durante la festa di inizio e rottura del digiuno, il saluto che risuona ovunque è sempre lo stesso: Eid Mubarak. Non è solo una "buona festa" — ma ne caso della fine un augurio spirituale, una benedizione condivisa tra chi ha vissuto lo stesso percorso di disciplina e fede: trenta giorni di astinenza dal cibo, dall'acqua, dai piaceri quotidiani, ma soprattutto un mese dedicato alla gratitudine, alla generosità e alla comunità.
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L'Eid al-Fitr
L’Eid al-Fitr, il cui significato è "festa per la fine del digiuno", si festeggia il primo giorno del decimo mese del calendario lunare islamico, dopo il Ramadan. Durante questa festività, la beneficenza assume una grande importanza. L’Eid al-Fitr è una festa nazionale in tutti i paesi a maggioranza musulmana durante la quale scuole, uffici e attività commerciali restano chiusi la mattina per consentire alle famiglie e ai vicinati di festeggiare insieme. Durante l’Eid al-Fitr, le preghiere del mattino danno inizio alla festività, con le famiglie che si riuniscono per festeggiare intorno a un grande banchetto e si scambiano doni. I bambini ricevono una piccola somma di denaro, chiamata "Eidiyah".
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Modi di salutare durante l’Eid
Ecco alcune formule di saluto ed espressioni speciali da rivolgere agli amici musulmani durante l’Eid:
- Eid Mubarak - Buona festa
- Eid Saeed - Buona festa
- Kul ’am wa enta bi-khair - Che ogni anno ti trovi in buona salute
- Taqabbala Allahu minna wa minkum - Che Allah accetti le nostre buone azioni e le vostre.
- As-Salam-u-Alaikum - Che la pace sia con te
©IPA/Fotogramma
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I fedeli musulmani celebrano l'Eid al-Fitr (la 'rottura del digiuno”), tra pasti più abbondanti e preghiere collettive. In molti Paesi i rituali sono iniziati a cavallo tra ieri e oggi, ma la data non è fissa: dipende da quando viene avvistata la 'nuova luna' e può quindi variare da zona a zona