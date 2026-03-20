Da Gaza all'Australia, i festeggiamenti per la fine del Ramadan. FOTO

Fine Ramadan 2026, da Gaza all'Australia: celebrazioni e festeggiamenti nel mondo. FOTO
I fedeli musulmani celebrano l'Eid al-Fitr (la "rottura del digiuno”), tra pasti più abbondanti e preghiere collettive. In molti Paesi i rituali sono iniziati a cavallo tra ieri e oggi, ma la data non è fissa: dipende da quando viene avvistata la "nuova luna" e può quindi variare da zona a zona
- I fedeli musulmani di tutto il mondo celebrano la fine del Ramadan con la tradizionale festa Eid al-Fitr (la "rottura del digiuno”), tra pasti più ricchi del solito e preghiere collettive. In foto: Khan Younis, Striscia di Gaza.
- Non c'è una data precisa per la fine del Ramadan, perché dipende dal calendario lunare islamico. Si celebra quando nel cielo sbuca la "luna nuova", quindi ogni anno cade in una giornata diversa, e può anche variare di circa un giorno in diverse parti del mondo. In foto: Gaza City.
- Tra i Paesi dove si è già iniziato a celebrare l'Eid al-Fitr c'è anche la Russia. A San Pietroburgo sono scese in strada migliaia di persone.
- Lo stesso è successo a Mosca.
- I fedeli si sono raccolti in preghiera a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.
- Preghiere all'aperto davanti alle moschee nella capitale della Macedonia del Nord, Skopje.
- Preghiere e momenti di raccoglimento a Salonicco, in Grecia.
- Le celebrazioni a Bishkek, in Kyrgyzstan.
- La complicata situazione geopolitica del Medio Oriente influisce anche sulle celebrazioni per la fine del Ramadan. A Sana'a, in Yemen, un gruppo di fedeli si è lanciato in cori contro gli Stati Uniti e Israele subito dopo la preghiera.
- Insieme ai fedeli, alla moschea Lakemba di Sydney ha festeggiato l'Eid al-Fitr anche il premier australiano, Anthony Albanese.
- La preghiera a Denpasar, Bali, Indonesia.
- Molte le fedeli che in occasione della fine del Ramadan hanno fatto visita a centri bellezza a Karachi, in Pakistan, o che si sono dipinte le mani con l'henné o il viso di bianco.
- Già prima della fine ufficiale del Ramadan, i mercati locali diventano il centro cittadino in molti luoghi, con le famiglie che preparano le scorte per pasti abbondanti e festosi. In foto, Srinagar, Kashmir, India.