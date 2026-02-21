New York, fedeli in preghiera a Time Square per il Ramadan

A New York decine di fedeli musulmani si sono riuniti a Times Square per le preghiere del Ramadan. Nel corso della cerimonia i presenti hanno recitato il Tarawih, una preghiera tipica del Ramadan, e hanno condiviso pasti gratuiti per interrompere il digiuno.
