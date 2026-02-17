Il nono mese del calendario islamico dovrebbe cominciare il 18 febbraio. A far fede sarà l'osservazione del primo spicchio di luna crescente ascolta articolo

Mercoledì 18 febbraio dovrebbe partire ufficialmente il Ramadan, il nono mese dell’anno del calendario islamico, quello in cui si pratica il digiuno e si commemora la prima rivelazione del Corano a Maometto. Essendo quello islamico un calendario lunare, l’effettivo inizio del mese di Ramadan viene accertato attraverso l’osservazione del primo spicchio di luna crescente, che si terrà a partire dalle 17:20 di martedì 17 febbraio in una collaborazione tra il Centro Islamico Culturale d’Italia – Grande Moschea di Roma, l’Istituto Nazionale di Fisica e Astronomica (INAF) e l’Unione Astrofili Italiana (UAI).

L'incontro su Google Meet L'incontro, viene spiegato in un comunicato ufficiale, avverrà per via telematica su Google Meet, con alcuni imam collegati da diverse sedi dell'INAF e della UAI. L’osservazione della luna sarà effettuata attraverso l’uso di strumenti ottici e il risultato sarà poi validato in base ai criteri religiosi. L’osservazione della luna crescente può variare anche a seconda delle condizioni meteo e per alcuni musulmani a far fede è la data stabilita ogni anno dalla Corte Suprema dell’Arabia Saudita.

In cosa consiste e quanto dura il Ramadan Il Ramadan è un mese di digiuno dall'alba al tramonto, preghiera e riflessione per circa 2 miliardi di musulmani di tutto il mondo. Può durare 29 o 30 giorni e dovrebbe finire il 19 o 20 marzo (a far fede sarà sempre l'osservazione della luna). Il calendario lunare prevede una durata dei mesi inferiore rispetto a quello solare, ragion per cui ogni anno il Ramadan si sposta indietro di una decina di giorni. Esistono due scuole di pensiero diverse sull'inizio del Ramadan, quella della "regola dell'orizzonte unico", per cui a far fede per tutti i musulmani è la prima osservazione in qualunque parte del mondo, e quella che segue la "regola dell'orizzonte locale", che prevede un inizio diverso a seconda del fuso orario.