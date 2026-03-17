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Migranti, Alarm Phone: "Almeno 17 persone morte in mare durante una tempesta"

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Il centro di monitoraggio non governativo ha segnalato di aver anche perso i contatti con un'altra imbarcazione che avrebbe a bordo oltre 60 persone

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Non sarebbero sopravvissuti a una tempesta 17 migranti che da giorni erano a bordo di un'imbarcazione sulla quale viaggiavano in tutto 38 persone. Ad affermarlo è il centro di monitoraggio non governativo Alarm Phone, che aveva lanciato un allarme e un appello per il soccorso della barca. Il resto dei migranti sarebbe tornato in Libia e sarebbe adesso in un centro di detenzione. Alarm Phone ha anche fatto sapere che non si ha alcuna notizia di un'imbarcazione con a bordo 62 persone con la quale si sono persi i contatti da diverse ore. 

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