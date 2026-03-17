Non sarebbero sopravvissuti a una tempesta 17 migranti che da giorni erano a bordo di un'imbarcazione sulla quale viaggiavano in tutto 38 persone. Ad affermarlo è il centro di monitoraggio non governativo Alarm Phone, che aveva lanciato un allarme e un appello per il soccorso della barca. Il resto dei migranti sarebbe tornato in Libia e sarebbe adesso in un centro di detenzione. Alarm Phone ha anche fatto sapere che non si ha alcuna notizia di un'imbarcazione con a bordo 62 persone con la quale si sono persi i contatti da diverse ore.