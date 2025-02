Inizio Ramadan 2025: cosa sapere sul periodo di digiuno dei musulmani

Si avvicina l’inizio del Ramadan, il mese sacro musulmano dedicato alla preghiera, in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. In questo arco di tempo tutti i musulmani sono chiamati a osservare, dall'alba al tramonto, l'astinenza da cibi e bevande, oltre che quella dai rapporti sessuali (si può essere esonerati dal digiuno in casi particolari, come malattie croniche o età avanzata).

Il digiuno

Le ragioni legate al digiuno sono sostanzialmente di due tipi: non si mangia per purificare il corpo e lo spirito, per liberare la mente ed essere più pronti a pensare al proprio Dio, oppure come forma di rinuncia e penitenza per espiare le proprie colpe. Dal primo marzo e le prossime quattro settimane, centinaia di milioni di musulmani in tutto il mondo - 1,6 milioni in Italia - si asterranno quindi da cibo e acqua dall’alba al tramonto, per poi riunirsi dopo il tramonto con la famiglia e gli amici per i pasti notturni della rottura del digiuno, l’Iftar. Secondo l’Islam, per il quale il mese sacro di Ramadan è uno dei cinque pilastri della religione, il digiuno avvicina i fedeli a Dio e ricorda loro la sofferenza dei poveri. Oltre al digiuno, la carità è un altro dei cinque pilastri dell’Islam. Ecco perché, durante il Ramadan, le moschee e gli enti di beneficenza offrono regolarmente pasti ai poveri su lunghe tavolate che si estendono per strada.

E chi non può digiunare? Cos'è la Fidya

“[digiunerete] per un determinato numero di giorni. Chi però è malato o è in viaggio, digiuni in seguito altrettanti giorni. Ma per coloro che [a stento] potrebbero sopportarlo , c’è un’espiazione: il nutrimento di un povero. E se qualcuno dà di più, è un bene per lui. Ma è meglio per voi digiunare, se lo sapeste!” , si legge sul Corano.

Secondo il testo islamico, quando qualcuno non può digiunare durante il Ramadan e non riesce a recuperare i giorni persi in seguito (a causa di una condizione di salute precaria, una malattia cronica o vecchiaia), allora dovrà donare la somma per nutrire una persona bisognosa, offrendo una donazione (il valore è pari a 7 euro) per ogni giorno che si è mancato di digiuno.