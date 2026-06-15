Asta record per Super Mario Bros, cartuccia originale venduta a 3 mln

A conferire particolare valore al gioco è la presenza di un adesivo lucido di sigillatura in perfette condizioni. Questo dettaglio di confezionamento fu impiegato da Nintendo per un periodo limitato nel 1986, poco prima del definitivo passaggio alla pellicola termoretraibile standard per l'industria

Una copia sigillata di Super Mario Bros per la console Nintendo Entertainment System (Nes) è stata battuta all'asta per la cifra record di 3 milioni di dollari. La transazione, gestita dalla casa Heritage Auctions, ha riguardato un esemplare della seconda produzione del gioco, definita dagli esperti come la "copia videoludica più rilevante mai apparsa sul mercato". Il videogioco è rimasto intatto per gli ultimi quarant'anni all'interno della sua confezione originale, venduta in un lotto congiunto a una console Nes Control Deck di lancio. A conferire particolare valore a questo specifico esemplare è la presenza di un adesivo lucido di sigillatura in perfette condizioni. Questo dettaglio di confezionamento fu impiegato da Nintendo per un periodo limitato nel 1986, poco prima del definitivo passaggio alla pellicola termoretraibile standard per l'industria.