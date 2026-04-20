 Super Mario Galaxy, giochi da tavolo e di abilità ispirati al film | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Super Mario Galaxy, giochi da tavolo e di abilità ispirati al film

GUIDA ACQUISTI fotogallery
7 foto
Amazon

Super Mario Galaxy, con protagonista l’idraulico in tuta rossa beniamino dei videogiochi, mantiene salda la vetta dei film più visti della settimana in Italia. Dai giochi da tavolo ai giochi di abilità ispirati al film: ecco alcune proposte firmate Epoch per portare l’avventura di Mario dal grande schermo a casa, tra sfide, divertimento e momenti da condividere. Tutti i prodotti sono disponibili su Amazon

Lifestyle: Ultime gallery

Vacanze in Montenegro, mare turchese più economico dei Balcani. FOTO

Lifestyle

Meno villaggi all inclusive, più località sconosciute: italiani ed europei vanno ormai alla...

10 foto

Super Mario Galaxy, giochi da tavolo e di abilità ispirati al film

GUIDA ACQUISTI

Super Mario Galaxy, con protagonista l’idraulico in tuta rossa beniamino dei videogiochi,...

7 foto

Milano Design Week, i ristoranti e i cocktail bar più glamour

Lifestyle

Dai locali in serre di inizio secolo alle trattorie che ricordano la vecchia Brera fino ancora ai...

40 foto

Libri per bambini, i vincitori 2026 della Fiera del libro di Bologna

Lifestyle

La 63ª Bologna Children’s Book Fair (BCBF) si è confermata essere anche quest'anno un...

9 foto

Bambini in viaggio, Malaga la meta estiva perfetta

Lifestyle

Malaga, affacciata sulla Costa del Sol, è una destinazione ideale per una vacanza in famiglia:...

6 foto

ALTRE NOTIZIE

Ucraina, raid russi nell'oblast di Kiev. Droni ucraini su Tuapse. LIVE

live Mondo

Nella notte, Mosca ha lanciato un attacco con droni contro la città di Brovary ferendo almeno una...

Iran: “Non abbiamo ancora deciso se partecipare colloqui Usa". LIVE

live Mondo

Oggi in Pakistan dovrebbero riprendere i negoziati Usa-Iran. Trump è tornato a minacciare:...

Terzo giorno del Papa in Angola, oggi il Pontefice a Saurimo

Mondo

Prevost ha visitato una casa di accoglienza per anziani. Poi la messa nella Cattedrale di Nostra...