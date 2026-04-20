Super Mario Galaxy, giochi da tavolo e di abilità ispirati al film
Super Mario Galaxy, con protagonista l’idraulico in tuta rossa beniamino dei videogiochi, mantiene salda la vetta dei film più visti della settimana in Italia. Dai giochi da tavolo ai giochi di abilità ispirati al film: ecco alcune proposte firmate Epoch per portare l’avventura di Mario dal grande schermo a casa, tra sfide, divertimento e momenti da condividere. Tutti i prodotti sono disponibili su Amazon
- Spin ‘n Match Game, una trottola che mette alla prova riflessi e precisione, combinando azione e riconoscimento visivo in un gameplay vario: si sceglie una carta, si fa ruotare la trottola e si cerca di fermare Mario sull’elemento corrispondente. Un gioco semplice da capire, ma difficile da padroneggiare quando la velocità aumenta e la tensione sale. È disponibile su Amazon al prezzo di 14,99 euro.
- The Super Mario Galaxy Movie Battle Pinball Galaxy porta l’energia del flipper in una versione da tavolo compatta e immediata, ispirata all’universo di Super Mario. Le palette si azionano per colpire la pallina, completare la missione principale e avanzare verso il boss finale. L’obiettivo è sconfiggere i nemici ai lati e far uscire allo scoperto Bowser Jr. Non richiede batterie ed è disponibile su Amazon al prezzo di 24,99 euro.
- Il Balancing Game, un gioco di equilibrio che punta tutto su precisione e sangue freddo, ideale per partite rapide e super competitive dove ogni mossa può ribaltare l’esito della partita. Una trottola stabilisce quanti personaggi devono essere aggiunti alla piattaforma e ogni giocatore, uno alla volta, posiziona il numero indicato cercando di mantenere l’equilibrio. È disponibile su Amazon al prezzo di 12,99 euro.
- Ma la magia del regno dei funghi non conosce età: pensato per gli appassionati di lunga data e capace di far divertire anche gli adulti, arriva anche il nuovo assortimento di Super Mario Micro Game con quattro nuovi set - Super Mario Micro Game World, Jumps & Seesaw Series, Marble Maze Series e Skill Shot Series - che permettono di ricreare le ambientazioni del mondo di Super Mario Galaxy. Super Mario Micro Game World è disponibile su Amazon al prezzo di 13,66 euro.
- Un gioco intramontabile che mette alla prova abilità ed equilibrio, perfetto per sfide in famiglia o tra amici. L’obiettivo è mantenere stabile la torre evitando di farla crollare. Il set include 7 personaggi ispirati al mondo di Mario Bros. È disponibile su Amazon al prezzo di 19,16 euro.
- Sempre ispirato al mondo di Mario, questo gioco da tavolo porta il calcio in una sfida divertente e adatta a tutta la famiglia. È disponibile su Amazon al prezzo di 41,49 euro.
- Un altro gioco di equilibrio e strategia, ispirato al mondo di Super Mario, che mette alla prova precisione e concentrazione in sfide adatte a tutta la famiglia. È disponibile su Amazon al prezzo di 17,90 euro.