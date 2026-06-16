Toy Story 5 arriva in Italia e Pop! celebra così il nuovo film

Il 18 giugno arriverà al cinema Toy Story 5, nuovo capitolo di una delle saghe più famose al mondo con protagonisti i giocattoli. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e tutti i loro amici torneranno per una nuova e indimenticabile avventura.



Il film è diretto da Andrew Stanton, co-diretto da Kenna Harris, scritto da Stanton e Harris da una storia di Stanton e prodotto da Lindsey Collins p.g.a.. La pellicola include la colonna sonora originale di Randy Newman (il compositore Premio Oscar per la Miglior canzone originale per i film d’animazione Monsters & Co. e Toy Story 3 – La grande fuga), che ha già composto musiche anche per gli altri quattro capitoli precedenti della saga sui giocattoli. Tra i doppiatori italiani ci sarà anche Sal Da Vinci, vincitore del festival di Sanremo.

Per prepararsi al meglio, sono arrivati anche i nuovi prodotti Pop! e Loungefly dedicati al film. Attraverso questi prodotti, Funko - fondata nel 1998 e con sede a Washington - ispira fan di tutto il mondo a esprimere le proprie passioni, creare comunità e divertirsi.