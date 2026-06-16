Toy Story 5 arriva in Italia e Pop! celebra così il nuovo film

Arriva nelle sale italiane il nuovo capitolo di una delle saghe più famose al mondo
Il 18 giugno arriverà al cinema Toy Story 5, nuovo capitolo di una delle saghe più famose al mondo con protagonisti i giocattoli. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e tutti i loro amici torneranno per una nuova e indimenticabile avventura.
Il film è diretto da Andrew Stanton, co-diretto da Kenna Harris, scritto da Stanton e Harris da una storia di Stanton e prodotto da Lindsey Collins p.g.a.. La pellicola include la colonna sonora originale di Randy Newman (il compositore Premio Oscar per la Miglior canzone originale per i film d’animazione Monsters & Co. e Toy Story 3 – La grande fuga), che ha già composto musiche anche per gli altri quattro capitoli precedenti della saga sui giocattoli. Tra i doppiatori italiani ci sarà anche Sal Da Vinci, vincitore del festival di Sanremo.
Per prepararsi al meglio, sono arrivati anche i nuovi prodotti Pop! e Loungefly dedicati al film. Attraverso questi prodotti, Funko - fondata nel 1998 e con sede a Washington - ispira fan di tutto il mondo a esprimere le proprie passioni, creare comunità e divertirsi.