I veggie burger e le salsicce vegane per ora non cambieranno nome

A pesare è stata anche la posizione contraria della Germania, che detiene il più grande mercato in Europa per prodotti vegetariani. In particolare Aldi e Lidl hanno mosso una dura contestazione al proposito di vietare l'utilizzo di termini come hamburger, salsiccia o bistecca per prodotti di origine vegetale

È arrivato uno stop momentaneo alla proposta di vietare l’utilizzo di denominazioni riferite tradizionalmente a prodotti a base di carne per i prodotti vegetali. Infatti al voto positivo del Parlamento europeo ha fatto seguito l’alt del Consiglio Ue che non ha trovato l’unanimità. A pesare è stata anche la posizione contraria della Germania, che detiene il più grande mercato in Europa per prodotti vegetariani. In particolare Aldi e Lidl hanno mosso una dura contestazione al proposito di vietare l'utilizzo di termini come hamburger, salsiccia o bistecca per prodotti di origine vegetale. Ciò a dimostrazione di come il mondo veg oggi rappresenti un business consolidato e in crescita, che secondo molti va tutelato poiché le numerose aziende di settore contribuiscono al pil e occupano un gran numero di lavoratori.