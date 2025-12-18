I veggie burger e le salsicce vegane per ora non cambieranno nome

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Veggie burger e salsicce vegane per ora non cambieranno nome: no accordo tra governi Ue

Mondo
©Getty

A pesare è stata anche la posizione contraria della Germania, che detiene il più grande mercato in Europa per prodotti vegetariani. In particolare Aldi e Lidl hanno mosso una dura contestazione al proposito di vietare l'utilizzo di termini come hamburger, salsiccia o bistecca per prodotti di origine vegetale

ascolta articolo

È arrivato uno stop momentaneo alla proposta di vietare l’utilizzo di denominazioni riferite tradizionalmente a prodotti a base di carne per i prodotti vegetali. Infatti al voto positivo del Parlamento europeo ha fatto seguito l’alt del Consiglio Ue che non ha trovato l’unanimità. A pesare è stata anche la posizione contraria della Germania, che detiene il più grande mercato in Europa per prodotti vegetariani. In particolare Aldi e Lidl hanno mosso una dura contestazione al proposito di vietare l'utilizzo di termini come hamburger, salsiccia o bistecca per prodotti di origine vegetale. Ciò a dimostrazione di come il mondo veg oggi rappresenti un business consolidato e in crescita, che secondo molti va tutelato poiché le numerose aziende di settore contribuiscono al pil e occupano un gran numero di lavoratori.

La decisione nel 2026

Per una decisione si dovrà attendere quindi il 2026. Inoltre è evidente che ormai termini come veggie burger o salame vegano siano ormai entrati nel linguaggio comune tanto da trovare posto anche nei menu di molti ristoranti. Senza considerare che la platea dei consumatori di questo genere di prodotti è sempre più ampia. 

Approfondimento

World Vegan Day, i vegani in Italia sono in aumento: tutti i dati

Mondo: Ultime notizie

Qatar: "Accordo su Gaza a rischio per violazioni Israele". LIVE

live Mondo

Assieme a Germania e Uk, l'Italia avrebbe espresso agli Usa il suo "impegno affinché i rispettivi...

Zelensky: "Mancata decisione su asset russi sarebbe per noi problema"

live Mondo

Il presidente ucraino ha annunciato che si terranno nuovi colloqui tra la delegazione di Kiev e...

I veggie burger e le salsicce vegane per ora non cambieranno nome

Mondo

A pesare è stata anche la posizione contraria della Germania, che detiene il più grande...

Kate, William e i figli augurano buon Natale: la foto sui social

Mondo

Gli eredi al trono britannico hanno pubblicato la consueta cartolina di auguri natalizi....

Consiglio europeo, Merz: Asset russi vanno usati. Orban: Idea stupida

Mondo

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: "Non lasceremo il Consiglio europeo...

Mondo: I più letti