World Vegan Day, i vegani in Italia sono in aumento: tutti i dati

Il movimento vegano continua a consolidarsi e a crescere a livello globale, pur con tassi di espansione differenti a seconda delle regioni. I dati relativi alla popolazione vegana variano a seconda delle fonti, spesso basate su sondaggi con campioni e metodologie diverse

Il World Vegan Day 2025 rappresenta un'occasione per sensibilizzare ed educare la popolazione sui benefici di uno stile di vita più consapevole, contribuendo alla costruzione di un futuro equo e rispettoso di tutte le forme di vita. È un momento di riflessione collettiva, ma anche di azione concreta, per promuovere un cambiamento positivo a beneficio del pianeta e delle generazioni future. I dati più recenti indicano che, dopo un calo registrato nel 2022, i vegani in Italia sono in aumento o si stanno consolidando. Sebbene le percentuali oscillino tra le diverse indagini, la tendenza generale suggerisce che il numero di persone che seguono una dieta completamente vegana sta crescendo rispetto al passato recente.

Oggi si celebra il World Vegan Day, la giornata mondiale dedicata alla promozione di uno stile di vita vegano, etico e sostenibile. Questa ricorrenza internazionale invita a riflettere sull'impatto delle nostre scelte quotidiane, dall'alimentazione al consumo, evidenziando l'importanza del rispetto per gli animali, per l'ambiente e per la salute del pianeta. Negli ultimi anni il veganismo ha continuato a crescere in tutto il mondo, affermandosi non solo come scelta etica, ma anche come risposta concreta alle sfide ambientali e climatiche. Sempre più aziende, ristoranti e supermercati offrono alternative vegetali di alta qualità, rendendo il passaggio a un'alimentazione a base vegetale più accessibile che mai.

Dati a livello globale

Quasi 26 milioni di persone nel mondo hanno dichiarato di aver provato a essere vegane nell'ambito della campagna Veganuary promossa a gennaio 2025. Sebbene la raccolta dati sia complessa, alcune stime indicano che la percentuale di vegani a livello globale si attesta intorno all'1%, con percentuali più alte in alcune aree specifiche, come l'Asia-Pacifico (9%). La vendita di alimenti a base vegetale in Europa è aumentata del 22% dal 2020. I consumatori provano sempre più spesso alternative vegetali a latte, latticini e carne.Tra le ragioni che spingono verso il veganismo, la salute è sempre più rilevante, in particolare tra la Generazione Z. Tuttavia, la preoccupazione per il benessere degli animali e l'ambiente rimangono motivi fondamentali per molti.

Dati sull'Italia

Secondo il Rapporto Eurispes 2025, il 9,5% degli italiani adulti si dichiara vegetariano o vegano, un dato stabile rispetto all'anno precedente. Di questi, il 2,9% è vegano, un numero che, secondo la serie storica 2014-2025, è quasi quintuplicato rispetto al 2014. Sebbene la crescita possa sembrare rallentata, il Rapporto Eurispes sottolinea che la percentuale di vegani si sta consolidando in un range tra il 2% e il 3%. Nel 2025, circa un milione di italiani ha partecipato alla campagna Veganuary, impegnandosi a consumare più prodotti vegetali per un mese.