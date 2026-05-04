Amsterdam, vietata la pubblicità di carne e combustibili fossili

Dal 1° maggio le pubblicità di hamburger, auto a benzina e compagnie aeree sono state rimosse da cartelloni pubblicitari, pensiline dei tram e stazioni della metropolitana ascolta articolo

Divieto assoluto ad Amsterdam alla pubblicità pubblica di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. Dal 1° maggio, come racconta il sito della Bbc, le pubblicità di hamburger, auto a benzina e compagnie aeree sono state rimosse da cartelloni pubblicitari, pensiline dei tram e stazioni della metropolitana. Il provvedimento, approvato a gennaio dopo anni di battaglie politiche guidate dai Verdi (GroenLinks) e dal Partito per gli Animali, prevede la messa al bando dei cartelloni pubblicitari di attività che usano il fossile, compresi i contratti delle compagnie elettriche che usano queste fonti, ma anche la carne. Secondo il consiglio comunale, non è infatti possibile ignorare l'impatto degli allevamenti intensivi sulle emissioni globali.

Il panorama pubblicitario è cambiato Ora i manifesti promuovono il Rijksmuseum, il museo nazionale dei Paesi Bassi, e un concerto per pianoforte. Fino alla settimana scorsa pubblicizzavano crocchette di pollo, SUV e vacanze low cost. I politici della città affermano che la decisione mira ad allineare il paesaggio urbano di Amsterdam agli obiettivi ambientali del governo locale. Questi obiettivi prevedono che la capitale olandese diventi a impatto zero entro il 2050 e che i cittadini dimezzino il consumo di carne nello stesso periodo. Approfondimento Cala il peso dei combustibili fossili nell’import Ue