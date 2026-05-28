La proprietaria francese di una delle nuove pasticcerie per cani, Clara Zambuto, ha raccontato all'agenzia di stampa che l'adozione di Hulk, il suo Pomerania di tre anni, l'ha ispirata ad aprire un locale dove cani e padroni possono gustare un dolce fianco a fianco. "Spesso lo portavo a passeggio... entravo in un bar come una vera parigina, ma si annoiava subito", ha detto la ventiseienne proprietaria di Casa del Doggo. "Pensavo fosse un peccato che a Parigi non ci fossero posti dove, mentre si prende un caffè veloce, si possa anche viziare il proprio animale domestico", ha aggiunto. La pasticceria di Clara è uno dei tanti locali pensati per i cani che stanno nascendo nella capitale francese, dove, secondo alcuni, le esigenze degli animali domestici rimangono trascurate. Zambuto ha iniziato a preparare i dolcetti in casa, prima di avvalersi dell'aiuto di un pasticcere professionista.

I cani sono anche un ottimo strumento di aggregazione

In un altro bar per cani, i cuccioli gironzolano su una terrazza con panchine, alcuni sgranocchiando dolcetti a forma di croissant e baguette da quattro euro. Per Rebecca Anhalt, la decisione di aprire il suo caffè "dog-first" è arrivata dopo aver ricevuto una pesante multa per aver lasciato Napoleon, il suo whippet di cinque anni, senza guinzaglio in un parco. "Volevo creare un posto dove le persone potessero venire senza temere... di essere rimproverate per avere il proprio cane", ha detto all'Ansa la proprietaria di origine americana di Le Bone Appart. Sebbene Parigi offra oltre 40 spazi per cani senza guinzaglio, un'associazione, Paris Condition Canine, sostiene che quelli disponibili siano "insufficienti, distribuiti in modo non uniforme e talvolta inadatti". Sebbene i cani siano la priorità nel suo caffè, Anhalt ha affermato che molti clienti vengono anche per socializzare con altri proprietari di animali domestici. "I cani sono un ottimo strumento di aggregazione", ha detto. Un cliente abituale e il suo bassotto di 17 anni, arrivato da poco a Parigi, ora vengono tutti i giorni per "far parte del gruppo e conoscere gente", ha aggiunto. Dopotutto, "parlerai del tuo cane con chiunque".