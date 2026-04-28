Cani e gatti, Parlamento Ue approva il microchip obbligatorio

Venditori, allevatori e rifugi avranno quattro anni dall'entrata in vigore della normativa per adeguarsi, mentre l'obbligo scatterà dopo 10 anni per i cani e 15 per i gatti per quanto riguarda i proprietari di animali domestici. Le nuove misure includono anche il divieto di mutilazione di cani e gatti per esposizioni, mostre e competizioni

Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle prime norme Ue in materia di allevamento, alloggio, tracciabilità, importazione e gestione di cani e gatti, concordate con il Consiglio a fine 2025. Il testo è passato a larghissima maggioranza, con 558 sì, 35 no e 52 astensioni. In base alla nuova legge, tutti i cani e i gatti presenti nell'Ue, compresi quelli di proprietà privata, dovranno essere identificabili con un microchip e registrati in banche dati nazionali interoperabili.

Le novità

Venditori, allevatori e rifugi avranno quattro anni dall'entrata in vigore della normativa per adeguarsi, mentre l'obbligo scatterà dopo 10 anni per i cani e 15 per i gatti per quanto riguarda i proprietari di animali domestici. Saranno inoltre vietati gli accoppiamenti tra consanguinei, come quelli tra genitori e figli o tra fratelli, e sarà vietato allevare cani e gatti per conferire loro caratteristiche esagerate o eccessive che comportino rischi significativi per la loro salute. Le nuove misure includono anche il divieto di mutilazione di cani e gatti per esposizioni, mostre e competizioni. Infine, sarà vietato legare un cane o un gatto a un oggetto, salvo quando necessario per cure mediche, e l'uso di collari a strozzo o con punte senza meccanismi di sicurezza integrati.